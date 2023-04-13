CHP'li Zeydan Karalar fondaş medyaya para akıttı: Halk TV, Habertürk, Cumhuriyet, Sözcü...

Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler yandaş medyalarına para akıtmaya devam ediyor!
2019 yerel seçimlerinde koltuğa oturur oturmaz "Borçlu belediye aldım" diyerek işçi kıyımı yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın CHP medyasını paraya boğduğu ortaya çıktı.
Büyükşehir Belediyesinin Nisan ayı toplantısına 1 Ocak -31 Aralık 2022 denetim raporları damga vurdu.
Rapor Denetim Komisyon Başkanı Abdullah Avcı tarafından okundu.
SÖZCÜ HALK TV KOZA TV...
Avcı, "Ulusal ve yerel basın ile internet medyasına belirli aralıklarla destek verildiği görülmüştür. Ancak bu desteğin bazı medya kuruluşlarına sembolik olduğu görülürken Sözcü, Halk TV, Koza TV'ye düzenli, sürekli ve yüksek miktarda ödeme yapılmış olması dikkat çekicidir. Ayrıca özel kalem müdürlüğünün alımları incelendiğinde oldukça fazla bir şekilde yemek, konaklama giderinin olduğunu, düğün ve hediye altın harcamalarının fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, spor kulüplerine yardım desteklerin adil olmadığı, bazı ihalelerin şeffaf yapılmadığı görülmüştür" ifadelerini kullandı.
"GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ, BAKACAĞIZ"
Denetim raporunun okunmasının ardından konuşan Başkan Karalar'ın "Tekrar gözden geçireceğiz, bakacağız" yanıtı vermesi dikkat çekti.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
11 sayfalık hazırlanan ve özeti okunan raporun detayları ortaya çıktı. 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında CHP yandaşı ulusal yerel TV'lere 'Hizmet Tanıtımı" adı altında toplam 2 milyon 59 bin lira ödeme yaptığı ortaya çıktı.
HALK TV LİSTE BAŞI! HABERTÜRK...
En fazla ödemenin ise Halk TV'ye 527 bin TL, yerel Koza TV'ye 637 bin TL ile 1 program için Habertürk'e 102 bin TL ödeme yapıldığı görüldü.
Raporda ulusal gazetelere yapılan kutlama ödemeleri ise toplam 526 bin 870 olarak kayıtlara geçti.
GAZETELERCE CUMHURİYET İLK SIRADA!
Burada ilk sırayı 74 bin 930 TL ile Cumhuriyet Gazetesi, onu 63 bin 720 bin TL ile Sözcü Gazetesi izledi.
Özel Kalem Müdürlüğü'nün alımlarını da inceleyen komisyonun bir yıl içinde yemek, konaklama giderleri ile düğünlerde hediyelik altın ile çiçek harcamalarının da yaklaşık 9 milyon TL'ye ulaştığını tespit etti.
CHP HER SENE PARA YAĞDIRIYOR
Benzer bir skandal 2020 yılı reklam verileriyle de ortaya çıkmıştı.
CHP'li belediyeler 2020 yılında ulusal baskıda net satış ortalaması 50 binin altında olan Birgün, Cumhuriyet, Yeniçağ, Karar gibi CHP ve ittifakının yandaşı gazetelere tüm gazetelerde kullanılan ilanların yüzde 56'sını verdi.
TÜM KAYNAKLAR TEK MERKEZDEN DAĞITILDI
Gazetelerde yayınlanan CHP'li belediyelerin reklamlarına ilişkin veriler, tüm CHP kaynaklarının tek bir merkezden dağıtıldığını ortaya koydu.