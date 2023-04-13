CHP'li Zeydan Karalar fondaş medyaya para akıttı: Halk TV, Habertürk, Cumhuriyet, Sözcü...

"GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ, BAKACAĞIZ"

Denetim raporunun okunmasının ardından konuşan Başkan Karalar'ın "Tekrar gözden geçireceğiz, bakacağız" yanıtı vermesi dikkat çekti.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

11 sayfalık hazırlanan ve özeti okunan raporun detayları ortaya çıktı. 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında CHP yandaşı ulusal yerel TV'lere 'Hizmet Tanıtımı" adı altında toplam 2 milyon 59 bin lira ödeme yaptığı ortaya çıktı.

HALK TV LİSTE BAŞI! HABERTÜRK...

En fazla ödemenin ise Halk TV'ye 527 bin TL, yerel Koza TV'ye 637 bin TL ile 1 program için Habertürk'e 102 bin TL ödeme yapıldığı görüldü.

Raporda ulusal gazetelere yapılan kutlama ödemeleri ise toplam 526 bin 870 olarak kayıtlara geçti.

GAZETELERCE CUMHURİYET İLK SIRADA!

Burada ilk sırayı 74 bin 930 TL ile Cumhuriyet Gazetesi, onu 63 bin 720 bin TL ile Sözcü Gazetesi izledi.

Özel Kalem Müdürlüğü'nün alımlarını da inceleyen komisyonun bir yıl içinde yemek, konaklama giderleri ile düğünlerde hediyelik altın ile çiçek harcamalarının da yaklaşık 9 milyon TL'ye ulaştığını tespit etti.

CHP HER SENE PARA YAĞDIRIYOR

Benzer bir skandal 2020 yılı reklam verileriyle de ortaya çıkmıştı.

CHP'li belediyeler 2020 yılında ulusal baskıda net satış ortalaması 50 binin altında olan Birgün, Cumhuriyet, Yeniçağ, Karar gibi CHP ve ittifakının yandaşı gazetelere tüm gazetelerde kullanılan ilanların yüzde 56'sını verdi.

TÜM KAYNAKLAR TEK MERKEZDEN DAĞITILDI

Gazetelerde yayınlanan CHP'li belediyelerin reklamlarına ilişkin veriler, tüm CHP kaynaklarının tek bir merkezden dağıtıldığını ortaya koydu.