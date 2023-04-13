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    • 13.04.2023 14:26
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    CHP'li Zeydan Karalar fondaş medyaya para akıttı: Halk TV, Habertürk, Cumhuriyet, Sözcü...

    CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar CHP medyasını paraya boğdu. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Ocak -31 Aralık 2022 denetim raporlarıyla ortaya çıkan skandalda Zeydan Karalar'ın ulusal ve yerel TV'lere 'Hizmet Tanıtımı" adı altında toplam 2 milyon 59 bin lira ödeme yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu kanallar arasında Halk TV başı çekerken Habertürk'ün yer aldığı da görüldü. Raporda ulusal gazetelere yapılan ödemelerde ise Cumhuriyet ve Sözcü başı çekti.

    takvim.com.tr
    Zeydan Karalar fondaş medyaya para akıttı

    Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler yandaş medyalarına para akıtmaya devam ediyor!

    2019 yerel seçimlerinde koltuğa oturur oturmaz "Borçlu belediye aldım" diyerek işçi kıyımı yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın CHP medyasını paraya boğduğu ortaya çıktı.

    Büyükşehir Belediyesinin Nisan ayı toplantısına 1 Ocak -31 Aralık 2022 denetim raporları damga vurdu.

    Rapor Denetim Komisyon Başkanı Abdullah Avcı tarafından okundu.

    SÖZCÜ HALK TV KOZA TV...
    Avcı, "Ulusal ve yerel basın ile internet medyasına belirli aralıklarla destek verildiği görülmüştür. Ancak bu desteğin bazı medya kuruluşlarına sembolik olduğu görülürken Sözcü, Halk TV, Koza TV'ye düzenli, sürekli ve yüksek miktarda ödeme yapılmış olması dikkat çekicidir. Ayrıca özel kalem müdürlüğünün alımları incelendiğinde oldukça fazla bir şekilde yemek, konaklama giderinin olduğunu, düğün ve hediye altın harcamalarının fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, spor kulüplerine yardım desteklerin adil olmadığı, bazı ihalelerin şeffaf yapılmadığı görülmüştür" ifadelerini kullandı.

    "GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ, BAKACAĞIZ"
    Denetim raporunun okunmasının ardından konuşan Başkan Karalar'ın "Tekrar gözden geçireceğiz, bakacağız" yanıtı vermesi dikkat çekti.

    DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
    11 sayfalık hazırlanan ve özeti okunan raporun detayları ortaya çıktı. 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında CHP yandaşı ulusal yerel TV'lere 'Hizmet Tanıtımı" adı altında toplam 2 milyon 59 bin lira ödeme yaptığı ortaya çıktı.

    HALK TV LİSTE BAŞI! HABERTÜRK...
    En fazla ödemenin ise Halk TV'ye 527 bin TL, yerel Koza TV'ye 637 bin TL ile 1 program için Habertürk'e 102 bin TL ödeme yapıldığı görüldü.

    Raporda ulusal gazetelere yapılan kutlama ödemeleri ise toplam 526 bin 870 olarak kayıtlara geçti.

    GAZETELERCE CUMHURİYET İLK SIRADA!
    Burada ilk sırayı 74 bin 930 TL ile Cumhuriyet Gazetesi, onu 63 bin 720 bin TL ile Sözcü Gazetesi izledi.

    Özel Kalem Müdürlüğü'nün alımlarını da inceleyen komisyonun bir yıl içinde yemek, konaklama giderleri ile düğünlerde hediyelik altın ile çiçek harcamalarının da yaklaşık 9 milyon TL'ye ulaştığını tespit etti.

    CHP HER SENE PARA YAĞDIRIYOR
    Benzer bir skandal 2020 yılı reklam verileriyle de ortaya çıkmıştı.

    CHP'li belediyeler 2020 yılında ulusal baskıda net satış ortalaması 50 binin altında olan Birgün, Cumhuriyet, Yeniçağ, Karar gibi CHP ve ittifakının yandaşı gazetelere tüm gazetelerde kullanılan ilanların yüzde 56'sını verdi.

    TÜM KAYNAKLAR TEK MERKEZDEN DAĞITILDI
    Gazetelerde yayınlanan CHP'li belediyelerin reklamlarına ilişkin veriler, tüm CHP kaynaklarının tek bir merkezden dağıtıldığını ortaya koydu.

        PARA CHP'DEN YALAN ÇAMUR MEDYASINDAN
        Kantar Medya – Adex Basın Ölçüm Araştırması sonuçlarına göre, CHP'nin elindeki tüm belediyelerin senkronize ve özel bir denge gözetilerek CHP yandaşı gazetelere reklam dağıttığı ortaya çıkmıştı.

        Bu arada reklamlardan aslan payını alan gazetelerin, özellikle CHP'nin piyasaya sürdüğü yalanları organize bir biçimde manşetlerine taşıyarak yalan terörüne çanak tutanlar olması dikkat çekmişti.

        6 BİN BİLE SATMAYAN BİRGÜN İLK SIRADA

        Reklam alanı birimi, sütun-santim (sütunXCm) olarak ifade edilen yazılı basın verilerine göre, 2020 yılında CHP'li belediyelerin en çok reklam verdiği gazete, tirajı 6 bini bile zor bulan Birgün çıktı. Ulusal baskıda net satışları 50 bini bile bulmayan Birgün, Cumhuriyet, Karar ve Yeniçağ gazeteleri CHP'li belediyelerin reklam pastasından en büyük payı alırken, bu dört gazeteye tüm gazetelerin kullandığı ilanların yarısından fazlası verildi. 2020 yılı toplam sıralamada ilk üçü Birgün, Cumhuriyet ve Karar aldı.

        BİRGÜN-CUMHURİYET-KARAR-YENİÇAĞ AYRICALIĞI
        Veriler CHP'li belediyelerin Birgün, Cumhuriyet, Karar ve Yeniçağ'a rekor düzeyde ilan verdiğini gösterdi.

        Bu dört gazetede yayınlanan CHP'li belediye ilanları 87 bin 667 santime ulaşmış. Sözcü ve Korkusuz gazetelerinin 2020 yılı CHP'li belediyelerden aldığı ilanın toplam santimi ise 12 bin 69. Milli Gazete de CHP'li belediyelerden ciddi oranda destek buldu. 2020 yılında Milli Gazete'ye 6471 sütun santim ilan verildi. CHP'li belediyelerin ulusal gazetelere verdiği toplam reklamın yüzde 68'e yakını CHP yandaşı gazetelere gitti.

            OKUNMAYAN, SATMAYAN GAZETELERE SIRF YANDAŞ OLDUĞU İÇİN MİLYONLAR MI AKITILIYOR?
            CHP'li belediyeler üzerinden kamu kaynaklarının aktarıldığı gazetelerin ne tiraj başarısı var, ne de belli bir etkinliği. Adını bile çok kişinin bilmediği gazeteler, belediyelerdeki kamu kaynakları ile kollanıp zenginleştiriliyor. CHP ve ittifakını destekleyen gazetelere görülmemiş düzeyde reklam verip, eleştiren gazeteleri yok saymak, tamamen CHP yandaşı bir medya amaçlandığını, medyada politik ve tek sesli bir düzen istendiğini ortaya koyuyor.

            HANGİ CHP'Lİ BELEDİYE NE KADAR REKLAM VERDİ?
            CHP'nin yönetimindeki belediyelerin elindeki kamu kaynaklarının 2020 yılında CHP medyası için nasıl yağmalandığı Kantar Medya verileriyle bir bir ortaya çıktı.

            CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulusal baskıda net satış ortalaması 6 bin olan Birgün'e gazetelerde kullandığı ilanların yüzde 28'ini verdi. Birgün'ün 2020 yılı toplam sütun santim oranı 4887. Yeniçağ 2187, Karar 1103. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gazetelere verdiği ilanların yüzde 47'si Birgün, Yeniçağ ve Karar gibi CHP yanlısı gazetelere gitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca yerel gazete Gözlem'e 2820 sütun santimle toplam reklam pastasının yüzde 16'sını ayırdı.

            CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılındaki gazetelere sütun santim üzerinden verdiği ilan rakamlarına bakıldığında, aslan payı tamamen CHP gazetelerine gitmiş. Gazetelere verilen ilanların yüzde 79'u tamamen CHP destekçisi gazetelerin olmuş. Cumhuriyet 2372, Sözcü 2115, Milli Gazete 1962, Yeniçağ 1944, Karar 1890, Birgün 1827, Korkusuz 1638 toplam sütun santim ilan almış. İBB, net satış ortalaması 6 bin olan Birgün'e ve net satış ortalaması 25 bin seviyesindeki Cumhuriyet'e gazetelerde kullandığı ilanların yüzde 24'ünü aktarmış.

                CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de kamu kaynakları yine CHP yanlısı gazetelere dağıtılmış. Gazetelere verilen ilanların yüzde 76'sı tamamen CHP destekçisi gazetelerin olmuş. 25 bin satan Cumhuriyet 1520 sütun santimle yüzde 18'lik bir ilan payıyla ilk sırada yer alırken, 1240 sütun santimle Karar, 1145 sütun santimle Yeniçağ, 1107 sütun santimle 6 bin satan Birgün aslan payını alan yandaş gazeteler olarak dikkat çekti.
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                Emlak Konut
                Haberler Güncel CHP'li Zeydan Karalar fondaş medyaya para akıttı: Halk TV, Habertürk, Cumhuriyet, Sözcü...
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