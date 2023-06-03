Türk medyasının duayen ismi Mehmet Barlas son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ise, "Ne kadar çok mağduriyete uğrasa bile her daim dimdik durdu. Süreçler her zaman onu haklı çıkardı" dedi.

Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç Barlas'la ilgili, "Rahmetli Barlas Türk siyaseti ve demokrasisinin resmen bir hafızasıydı" dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir Barlas'la ilgili konuştu. Zehir, "Barlas çok boyutlu biriydi. Dededen gelen bir aile kökeni ve birikimi vardı" açıklamasında bulundu.