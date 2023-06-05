Haberler Güncel Videoları Mehmet Barlas'ın kabri başında ilahi okundu!

Mehmet Barlas'ın kabri başında ilahi okundu!

Mehmet Barlas'ın kabri başında ilahi okundu!
05.06.2023 01:17

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:58
ABB 7 milyar TL’lik yolsuzluk...
Güncel 01:34
Milli Savunma Bakanlığı...
Güncel 00:28
Bakımsız İETT otobüsünde...
Güncel 05:43
Milli Eğitim Bakanlığı'nda...
Güncel 10:16
Stoltenberg, görüşme sonrası...
Güncel 08:19
Yeni Adalet Bakanı Yılmaz...
Güncel 12:14
Mehmet Barlas'a veda.. Başkan...
Güncel 01:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan...
Güncel 00:26
SON DAKİKA I Diyarbakır'da 4.2...
Güncel 00:19
Başkan Erdoğan'ın göreve...
Güncel 02:12
CHP'li aday Yasemin Fazlaca...
Güncel 00:52
Azerbaycan TV'sinde güldüren...

Türk basınının duayen isimlerinden gazeteci yazar Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti. Meslek hayatı boyunca başyazarlık, yöneticilik, TV yorumculuğu, sunuculuk yapan Barlas, milli iradenin yanında duruşuyla örnek bir gazetecilik hayatı sürdü. Hayatın her alanına dair, entelektüel birikimiyle gerçek bir aydın profili sergileyen Barlas, herkesin saygıyla tanıdığı bir isim oldu. Barlas'ın naaşı, bugün İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan da duayen gazetecinin cenaze törenine katılarak tabuta omuz verdi. Turkuvaz Medya Yönetimi Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak da, cenaze törenine katıldı. Mehmet Barlas'ın kabri başında ilahi okundu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA