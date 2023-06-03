Türk medyasının duayen ismi: Mehmet Barlas! Milletin tarafında unutulmaz bir gazetecilik

Mehmet Barlas, Türk medyasının yıldızıydı. Genç yaşlarda girdiği basın dünyasında başyazarlık, yöneticilik, TV yorumculuğu, sunuculuk yaptı. Eğitimi, birikimi ve hiç bitmeyen öğrenme arzusuyla gerçek bir aydındı, haksızlıklara ve darbelere karşı duruşuyla örnek bir kişilikti. Müzikten sinemaya, gastronomiden teknolojiye yaşamın her alanını kucakladı.
TÜRKİYE SİYASETİNİN TARİHİ TANIĞI
Türk basınının duayen ismi Mehmet Barlas'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. 1942'de Ankara'da hayata gözlerini açan Barlas; özelde Türkiye, genelde dünya için büyük önem taşıyan birçok kritik olaya şahitlik etti.
Derin analiz kabiliyeti, entelektüel donanımı, kucaklayıcı dili ve içinde yaşadığı toplumun kültürel kodlarına hâkimiyeti, yazılarının yol gösterici gücünün en belirgin özelliklerindendi.
Darbecilere, darbe çığırtkanlarına ve vesayet odaklarına karşı vermiş olduğu mücadelesinden son ana kadar vazgeçmedi. Hiçbir zaman aydın yabancılaşması yaşamadı ve toplumun değer yargılarını hep önceledi.
Babası Cemil Sait Barlas'ın kurucusu olduğu Son Havadis Gazetesi'nde ilk olarak meslek yaşamına başlayan merhum Mehmet Barlas, kalemini her zaman hakikatten ve milli iradeden yana kullandı.
MUHTIRA ONU HEDEF ALDI
Türk basınının ve televizyon gazeteciliğinin en önemli simalarından olan Mehmet Barlas, meslek hayatı boyunca sadece gerçeğin peşinde oldu. Mesleğinin ilk yıllarından itibaren sürdürdüğü ilkeli ve dürüst tavrının bedelini birçok kez ödemek zorunda kaldı. Öyle ki 12 Mart Muhtırası sonrasında çalıştığı gazeteden uzaklaştırılan ilk isimlerden oldu.