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    • Haberler
    • 03.06.2023 09:37
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    • 03.06.2023 09:37
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    Türk medyasının duayen ismi: Mehmet Barlas! Milletin tarafında unutulmaz bir gazetecilik

    Türk basınının duayen isimlerinden Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti. Meslek hayatı boyunca başyazarlık, yöneticilik, TV yorumculuğu, sunuculuk yapan Barlas, milli riadenin yanında duruşuyla örnek bir gazetecilik hayatı sürdü. Hayatın her alanına dair, entellektüel birikimiyle gerçek bir aydın profili sergileyen Barlas, herkesin saygıyla tanıdığı bir isim oldu. Barlas'ın naaşı, yarın İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından, Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

    takvim.com.tr
    Türk medyasının duayen ismi: Mehmet Barlas!

    Mehmet Barlas, Türk medyasının yıldızıydı. Genç yaşlarda girdiği basın dünyasında başyazarlık, yöneticilik, TV yorumculuğu, sunuculuk yaptı. Eğitimi, birikimi ve hiç bitmeyen öğrenme arzusuyla gerçek bir aydındı, haksızlıklara ve darbelere karşı duruşuyla örnek bir kişilikti. Müzikten sinemaya, gastronomiden teknolojiye yaşamın her alanını kucakladı.

    TÜRKİYE SİYASETİNİN TARİHİ TANIĞI
    Türk basınının duayen ismi Mehmet Barlas'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. 1942'de Ankara'da hayata gözlerini açan Barlas; özelde Türkiye, genelde dünya için büyük önem taşıyan birçok kritik olaya şahitlik etti.

    Derin analiz kabiliyeti, entelektüel donanımı, kucaklayıcı dili ve içinde yaşadığı toplumun kültürel kodlarına hâkimiyeti, yazılarının yol gösterici gücünün en belirgin özelliklerindendi.

    Darbecilere, darbe çığırtkanlarına ve vesayet odaklarına karşı vermiş olduğu mücadelesinden son ana kadar vazgeçmedi. Hiçbir zaman aydın yabancılaşması yaşamadı ve toplumun değer yargılarını hep önceledi.

    Babası Cemil Sait Barlas'ın kurucusu olduğu Son Havadis Gazetesi'nde ilk olarak meslek yaşamına başlayan merhum Mehmet Barlas, kalemini her zaman hakikatten ve milli iradeden yana kullandı.

    MUHTIRA ONU HEDEF ALDI
    Türk basınının ve televizyon gazeteciliğinin en önemli simalarından olan Mehmet Barlas, meslek hayatı boyunca sadece gerçeğin peşinde oldu. Mesleğinin ilk yıllarından itibaren sürdürdüğü ilkeli ve dürüst tavrının bedelini birçok kez ödemek zorunda kaldı. Öyle ki 12 Mart Muhtırası sonrasında çalıştığı gazeteden uzaklaştırılan ilk isimlerden oldu.

        FİLDİŞİ KULESİ'NDE YAŞAMADI
        "Rüzgar Gibi Geçti", "Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi", "İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak", "Türkiye Üzerine Pazarlıklar", "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" ve "Dün Dündür" adlı kitaplarıyla Türkiye'nin yakın dönem tarihini bugünün ve yarının okuyucularına arşiv niyetine bırakan usta yazar, hiçbir zaman fildişi kulesinde yaşamadı.

        Entelektüel sorumluluğunun bilincinde olan Mehmet Barlas, içinde yaşadığı toplumun sorunlarına bir sosyolog titizliğinde eğildi. Tespitlerini gazetesindeki köşesinden ya da yorumcu olarak katıldığı televizyon programlarında büyük bir açık yüreklilikle dile getirdi.

        BAŞARILARLA DOLU MESLEK HAYATI
        Türkiye'nin kabuğunu kırdığı ve dış dünyaya açıldığı bir dönemin de en yakın şahitlerinden biri olan Mehmet Barlas, bütün meslek yaşamı boyunca sadece gerçeğin peşinde oldu. Eğitimci kişiliği ve vizyoner perspektifi yazılarında yoğun olarak kendini gösterdi. Barlas, meslek yaşamına birçok ödülü de sığdırdı.

        Genç bir gazeteci olduğu dönemde, 1968 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, "İnceleme" dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Barlas, devletin resmi kanalı TRT'de merhum İsmail Cem'in Genel Müdür olduğu dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı da yaptı.

        KALEMİ MİLLETİNİN EMRİNDEYDİ
        Naif şahsiyeti ve hatırşinas kişiliği ile Türk basın tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer almayı başaran Barlas, tevazu sahibi duruşuyla da sevenlerinin gönlünde mümtaz bir yer edindi. Birçok televizyon kanalında çeşitli tartışma ve fikri programlarına yorumcu olarak katılan Barlas, yormayan üslubu ve kendi gibi düşünmeyenleri kırmadan fikrini beyan etmesiyle de, Türk kamuoyunda herkesin takdirini kazanmış bir isimdi.

            Tedavi gördüğü sürece kadar fikirlerini yazmaya devam eden ve kalemini sadece milletinin emrine veren Mehmet Barlas'ın yaptığı mücadele meslektaşlarının ve mesleğe yeni başlayan gazetecilerin yolunu aydınlatmaya devam edecek.

            BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Entelektüel birikimi, nezaketli kişiliği ve güçlü kalemiyle Türk basınında duayen olarak anılan, her zaman millet iradesinden yana duran Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Sabah Gazetesi'ne ve medya camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

            Öte yandan Başkan Erdoğan, Sabah Başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatının ardından Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

            CENAZE TÖRENİ YARIN
            Mehmet Barlas, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı. Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet ve Yeni Şafak gazetelerinde yöneticilik ve yazarlık yaptı. Çeşitli dönemlerde Star 1, ATV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğunda bulundu.

                2008'de kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı. NTV'de sosyolog Emre Kongar ile birlikte Yorum Farkı adlı bir program yaptı. Sabah Gazetesi'nde Başyazarlık görevinde bulunurken, Nisan 2007'de istifa etti. Bir ara Posta Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptıktan sonra Sabah'a geri döndü.

                1968'den beri kendisi gibi gazeteci olan Canan Barlas ile evli olan Mehmet Barlas iki çocuk babasıydı. Merhum Mehmet Barlas'ın naaşı, yarın İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından, Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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