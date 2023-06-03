Türk medyasının duayen ismi: Mehmet Barlas! Milletin tarafında unutulmaz bir gazetecilik

Mehmet Barlas, Türk medyasının yıldızıydı. Genç yaşlarda girdiği basın dünyasında başyazarlık, yöneticilik, TV yorumculuğu, sunuculuk yaptı. Eğitimi, birikimi ve hiç bitmeyen öğrenme arzusuyla gerçek bir aydındı, haksızlıklara ve darbelere karşı duruşuyla örnek bir kişilikti. Müzikten sinemaya, gastronomiden teknolojiye yaşamın her alanını kucakladı.

TÜRKİYE SİYASETİNİN TARİHİ TANIĞI

Türk basınının duayen ismi Mehmet Barlas'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. 1942'de Ankara'da hayata gözlerini açan Barlas; özelde Türkiye, genelde dünya için büyük önem taşıyan birçok kritik olaya şahitlik etti.

Derin analiz kabiliyeti, entelektüel donanımı, kucaklayıcı dili ve içinde yaşadığı toplumun kültürel kodlarına hâkimiyeti, yazılarının yol gösterici gücünün en belirgin özelliklerindendi.