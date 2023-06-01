Yerel seçim için kollar sıvandı: Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi, AK Parti kadroları sahaya iniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısında, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleriyle ilgili sonuçlar masaya yatırıldı.

OYLAR NEDEN AZALDI?

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin oy oranının düşük seyrettiği yerlerde "Oylarımız neden 35,5'e düştü, bunun analizini yapın. Oy azalması olan yerlerde tekrar üzerinde duralım. Neden kaynaklandığını, sebeplerini araştıralım. Oralar için sebep neyse neşter vuralım" dedi.