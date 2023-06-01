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    • 01.06.2023 09:34
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    • 01.06.2023 10:21
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    Yerel seçim için kollar sıvandı: Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi, AK Parti kadroları sahaya iniyor

    14 Mayıs seçimlerinden birinci olarak çıkan AK Parti'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için hazırlıklar başladı. MYK toplantısında, alınan kararlar kapsamında teşkilatın kısa sürede 81 ilde sahaya inmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın toplantıda, partinin oyunun neden yüzde 35'e gerilediğinin tespitinin yapılarak, bu konuda gerekli çalışmaların yürütülmesini yetkili kurullara illettiği belirtildi. Deprem bölgesi ve büyükşehirlerde fahiş kiralar için seçmenin taleplerinin neler olduğu özellikle ön planda tutulalacak.

    takvim.com.tr
    AK Parti yerel seçim için sahaya iniyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısında, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleriyle ilgili sonuçlar masaya yatırıldı.

    OYLAR NEDEN AZALDI?
    Başkan Erdoğan, AK Parti'nin oy oranının düşük seyrettiği yerlerde "Oylarımız neden 35,5'e düştü, bunun analizini yapın. Oy azalması olan yerlerde tekrar üzerinde duralım. Neden kaynaklandığını, sebeplerini araştıralım. Oralar için sebep neyse neşter vuralım" dedi.

    YEREL SEÇİME HAZIRLANIN
    Başkan Erdoğan, "Seçim sonuçlarının analizini yapıp yerel seçimlere hazırlık yapmak lazım.

    Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde sıkı bir hazırlık yapın, teşkilatlar daha çok çalışsın.

        Depremle, büyükşehirlerde fahiş kira artışıyla ilgili vatandaşlarımızın özellikle seçim sathı mahallinde bize belirttikleri problemleri gidermek için çözüm üretelim.

        Vatandaşın mesajını iyi okumamız gerekiyor" dediği öğrenildi.

        SEÇİM SONUÇLARI MERCEK ALTINDA
        Toplantıda seçimlerle ilgili genel değerlendirme yapan Başkan Erdoğan'ın seçim sürecinin iyi geçtiğini ve AK Parti'nin Sonuç Alım Sistemi'ndeki (SAS) başarısına vurgu yaptığı belirtildi.

            SAS'ın yerel seçimlerde de aynı başarılı şekilde işletilmesi gerektiği ifade edildi. Seçim İşleri Başkanlığı 14 ve 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçim değerlendirilmesi ile ilgili detaylı bir sunum yaptı.

            İLÇE İLÇE LİSTELER İNCELENDİ
            Cumhurbaşkanlığı oyunun yüksek ve düşük olduğu iller, 2018'e göre illerin kıyaslaması, en yüksek ve en düşük ilçelerin listesi aktarıldı. Sunumda milletvekili seçim sonuçları da değerlendirildi.

            Partinin en yüksek oy aldığı 10 il, oy artışı olan iller, milletvekili sayısının düştüğü iller, milletvekili çıkmayan iller ve bunun 2018 ile kıyaslanması yapıldı. Geçersiz oylar ve seçime katılım oranı da değerlendirildi.
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