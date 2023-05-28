Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

Başlan Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı Mahallesi'ndeki konutunun önünde bir araya geldi. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul aşığıyız. İstanbul'la yola çıktık, İstanbul'la yola devam ediyoruz. Bugün Kısıklı bir başka, Üsküdar bir başka ve İstanbul bir başka. Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum.

Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarımızı, sandık müşahitlerimizi, gönüllü olarak seçimin sağlıklı şekilde yürümesine katkıda bulunan herkesi, kampanya ekibimizi tebrik ediyorum. Kadınlarımızı tebrik ediyorum, gençlerimizi tebrik ediyorum ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt içinde, yurt dışında, ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum.

Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim? Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Hep bu sevda burada bitmez dedik. Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik. Biz hep Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanetiz demiştik.

"SİZLERİN İRADESİ DE SANDIKTA TÜRKİYE'NİN BÜKÜLMEZ GÜCÜ HALİNE GELDİ"

Buna bir üçüncü bay bay daha ilave edebiliriz. Bay bay bay Kemal… Hamdolsun sizler bu sesimize karşılık verdiniz. Bugünkü seçim, aramızdaki bu muhabbetin demokrasi ateşinde şekillenmiş halidir. Nasıl demin ateşle buluşarak çeliğe dönüşürse sizlerin iradesi de sandıkta Türkiye'nin bükülmez, kırılmaz, paslanmaz gücü haline geldi. Şimdi bakın buradan Türkiye'ye bir hesap yapıyorum, hesap uzmanıyım diyordu ya 2018'de CHP'nin vekil sayısı neydi biliyor musunuz? 146… 2023'te CHP'nin vekil sayısı 169 çıkardı. Fakat malum toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi. Ne kadar? 40 tane… Peki ne oldu? Şimdi 129'a düştü CHP. Hesap uzmanı ya. Bu işleri çok iyi bilir. Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunu bay bay bay Kemal'e hesabını soracaktır.

"BUGÜN KAZANAN SADECE TÜRKİYE'DİR"

Diyoruz ki 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Ama ben bir şey daha söylemiştim. Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan, hedeflerimizden taviz vermeden şimdi Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık. Ama beraberce açtık. Erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine kadar milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini, heyecanlarını beraberce hayata geçirdik. Kalbi ve gözü bize dönük dostlarımızın umutlarını beraberce yükselttik. Kısıklı meydanı tarih yazdı tarih.