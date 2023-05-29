30 yıldır her zaferin sahibi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ezip geçiyor

Türkiye, ilk kez ikinci tur oylama ile cumhurbaşkanını seçti. Cumhur İttifakı'nın adayı olan Tayyip Erdoğan, 5 yıl daha cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmaya hak kazandı. Hayatı, babası profesyonel futbolcu olmasına izin vermeyince değişen Erdoğan'ın siyasete ilgisi de lise yıllarında başladı.

İLK TUTKUSU FUTBOL

26 Şubat 1954'te İstanbul'da, Rizeli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Recep Tayyip Erdoğan, 1965'te Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973'te ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diplomasını aldı.