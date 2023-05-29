30 yıldır her zaferin sahibi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ezip geçiyor

Türkiye, ilk kez ikinci tur oylama ile cumhurbaşkanını seçti. Cumhur İttifakı'nın adayı olan Tayyip Erdoğan, 5 yıl daha cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmaya hak kazandı. Hayatı, babası profesyonel futbolcu olmasına izin vermeyince değişen Erdoğan'ın siyasete ilgisi de lise yıllarında başladı.
İLK TUTKUSU FUTBOL
26 Şubat 1954'te İstanbul'da, Rizeli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Recep Tayyip Erdoğan, 1965'te Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973'te ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diplomasını aldı.
Üniversite öğrenimini ise 1981 yılında mezun olduğu Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Spora, özellikle de futbola çok meraklıydı. Camialtı ve İETT kulüplerinde futbol oynadı. Ancak babası, profesyonel futbolcu olmasına izin vermedi.
MİLLİ GÖRÜŞ YILLARI
Hürriyet'in haberine göre; siyasete ilgisi nedeniyle lise ve üniversite yıllarında Milli Türk Talebe Birliği öğrenci kollarında aktif görev alan Erdoğan, 1976 yılında, 22 yaşındayken Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'na ve aynı sene MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi. 1978 yılında aslen Siirtli olan Emine Erdoğan ile dünya evine girdi. İkisi kız, ikisi erkek dört çocuğu oldu.