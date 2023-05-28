Bu sefer bir adres değişikliği yapıldı. Üstelik bu 24 saatten az bir süre kala gerçekleştirildi. Bu kez konuşma yapılacak adres olarak Külliye belirlendi. Külliye'de konuşma için hazırlıklar devam ediyor. Külliye girişinde yer alan demir kapılar tamamen açılacak ve vatandaşların katılımı için serbestlik sağlanacak.

Biz böylesi bir katılımı 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra dolayısıyla bugün aynı zamanda bugün gerçekleşiyor olmasının da farklı bir simgesel anlamının olduğunu söylemek mümkün. İçeriye her 2 noktaya dev ekranlar kuruldu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından göremeyecekler için dev ekranlardan takip etme olanağı sağlanacak.