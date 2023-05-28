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    • 28.05.2023 19:14
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    • 28.05.2023 19:46
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    ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI CANLI İZLE! 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasını ne zaman, saat kaçta yapacak merakla araştırılmaya başlandı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2. turda bugün sandığa gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oyunu İstanbul'da kullandı. Erdoğan'ın 9 gibi Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Erken bir saatte seçimi değerlendirecek konuşmasını Külliye'den yapacak. İşte Başkan Erdoğan balkon konuşması canlı izleme ekranı Beştepe Külliye! A HABER, ATV, TRT, KANAL D, STAR, NTV, CNNTÜRK!

    ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI CANLI İZLE!

    Erdoğan balkon konuşması canlı izleme ekranı, gündemde vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor. Peki 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta?

    ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim sonrası balkon konuşmasını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak. Balkon konuşması başladığında canlı yayın linki Takvim.com.tr'de olacak.

    BASIN MENSUPLARI İÇİN DE YER HAZIRLANDI!

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerekli hazırlıklar yapılırken seçimi buradan takip edecek basın mensupları için de yer ayrıldı.

    Ankara'da hareketli duraklar var. O noktalarda biri de Külliye. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

    İşte Rüya Akkuş'un Külliye'den aktardıkları:

    "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir balkonu bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün balkon konuşmasını buradan yapacak. Esasen bu bir ilk olacak. Çünkü daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan girmiş olduğu bütün seçimlerde seçimi değerlendirmek için balkona çıktığında tercih ettiği adres AK Parti Genel Merkezi oluyordu. Bu durum geleneksel bir hal almıştı.

        Bu sefer bir adres değişikliği yapıldı. Üstelik bu 24 saatten az bir süre kala gerçekleştirildi. Bu kez konuşma yapılacak adres olarak Külliye belirlendi. Külliye'de konuşma için hazırlıklar devam ediyor. Külliye girişinde yer alan demir kapılar tamamen açılacak ve vatandaşların katılımı için serbestlik sağlanacak.

        Biz böylesi bir katılımı 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra dolayısıyla bugün aynı zamanda bugün gerçekleşiyor olmasının da farklı bir simgesel anlamının olduğunu söylemek mümkün. İçeriye her 2 noktaya dev ekranlar kuruldu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından göremeyecekler için dev ekranlardan takip etme olanağı sağlanacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı. Seçimin ilk sonuçlarını İstanbul'da takip edecek Burada çalışmalarını sürdürdükten sonra pusulalardaki oy verme işlemi oldukça basit dolayısıyla sayılması da çok hızlı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 gibi Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Erken bir saatte seçimi değerlendirecek konuşmasını Külliye'den yapması bekleniyor."
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        Haberler Haberler ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI CANLI İZLE! 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta?
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