Erdoğan balkon konuşması canlı izleme ekranı, gündemde vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor. Peki 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta?
ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim sonrası balkon konuşmasını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak. Balkon konuşması başladığında canlı yayın linki Takvim.com.tr'de olacak.
BASIN MENSUPLARI İÇİN DE YER HAZIRLANDI!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerekli hazırlıklar yapılırken seçimi buradan takip edecek basın mensupları için de yer ayrıldı.
Ankara'da hareketli duraklar var. O noktalarda biri de Külliye. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
İşte Rüya Akkuş'un Külliye'den aktardıkları:
"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir balkonu bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün balkon konuşmasını buradan yapacak. Esasen bu bir ilk olacak. Çünkü daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan girmiş olduğu bütün seçimlerde seçimi değerlendirmek için balkona çıktığında tercih ettiği adres AK Parti Genel Merkezi oluyordu. Bu durum geleneksel bir hal almıştı.