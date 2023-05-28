Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oldu. 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları açıklandı. Peki Erdoğan kaç yıldır Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanlığı seçimi kaç yılda bir yapılır? Yeni Cumhurbaşkanı ne zaman göreve başlar?
13. CUMHURBAŞKANI KİM OLDU?
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'si açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.11, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.89 olarak açıklandı.
SEÇİM SONUÇLARI 28 MAYIS 2023
(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)
Türkiye 08.00'de oy kullanma işleminin başlaması ile 81 ilde sandıkların başına koştu. Sandıklar 17.00'de kapandı ve seçim sonuçları belli olmaya başladı. Oy sayımının tamamlanması ile Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50 oy oranını aşarak ülkemizin 13.Cumhurbaşkanı oldu.
AK PARTİ'DEN SANDIKLARIN KAPANMASI SONRASI İLK AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sandıkların kapanması sonrası ilk açıklamayı yaptı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sandık, siyasi namustur. Sandıklara sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.