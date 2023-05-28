Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 28.05.2023 18:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2023 18:04
    ABONE OL

    Ahmet Yener kimdir, nereli, kaç yaşında? YSK BAŞKANI AHMET YENER hayatı ve biyografisi! Ahmet Yener hangi görevlerde bulundu?

    YSK (Yüksek Seçim Kurulu) Başkanı Ahmet Yener hakkında araştırmalar hızlandı. YSK Başkanı olan Ahmet Yener'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. 2011 yılında Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, halen Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Peki, YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir? Ahmet Yener kaç yaşında? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, nereli, kaç yaşında?

    Ahmet Yener kimdir sorusu hakkında araştırmalar hızlandı. YSK Başkanı olan Ahmet Yener'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Ahmet Yener kimdir? İşte tüm merak ediliyor...

    AHMET YENER KİMDİR?

    Ahmet Yener, 13 Nisan 1966 tarihinde Beypazarı'nda dünyaya geldi. Ankara İmam Hatip Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara'da kısa dönem olarak yapmıştır.

    Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

        22/12/2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, halen Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları", "İş Kazası ve Meslek Hastalığı", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları" adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır.

        Evli ve üç çocuk babasıdır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Haberler Ahmet Yener kimdir, nereli, kaç yaşında? YSK BAŞKANI AHMET YENER hayatı ve biyografisi! Ahmet Yener hangi görevlerde bulundu?
            loading
            SON DAKİKA