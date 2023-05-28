Ahmet Yener kimdir sorusu hakkında araştırmalar hızlandı. YSK Başkanı olan Ahmet Yener'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Ahmet Yener kimdir? İşte tüm merak ediliyor...
AHMET YENER KİMDİR?
Ahmet Yener, 13 Nisan 1966 tarihinde Beypazarı'nda dünyaya geldi. Ankara İmam Hatip Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara'da kısa dönem olarak yapmıştır.
Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.