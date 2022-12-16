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    • 16.12.2022 09:25
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    • 16.12.2022 09:25
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    MİT'in casusluk operasyonunda yeni detay: MOSSAD'dan yakın takip ödemesi

    MİT ve İstanbul Emniyeti’nin düzenlediği Siyasal ve Askeri Casusluk Operasyonu'nda yeni detaylar ortaya çıktı. İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a 14'ü dedektiflik bürosu, danışmanlık ve özel güvenlik adı altında yine özel dedektiflik faaliyeti yürüten toplam 22 şirket ve serbest olarak dedektiflik yapan kişilerin çalıştığı belirlendi. Bazı şüphelilerin hedef kişileri 2 yıl boyunca takip ettiği, "yakın takip tarifesi" adı altında MOSSAD'dan ödeme aldıkları tespit edildi. Tutuklanan şüphelilerden Özel Dedektifler Derneği Kurucu Başkanı ve Mavi Ay Özel Dedektiflik Şirketi Kurucusu İsmail Yetimoğlu ifadesinde casusluk yaptığı iddialarını rededederek, söz konusu kişilerle 2019'da görüştüğünü, ticari olarak kendisine gönderilen umuma açık bazı belgelerin doğruluğunu açık kaynaklardan hukuki yollarla araştırarak söz konusu kişilerle paylaştığını söyledi.

    MOSSAD casuslarına yakın takip tarifesi

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin düzenlediği Siyasal ve Askeri Casusluk Operasyonu'nda yeni detaylar ortaya çıktı. İşte MİT'in, MOSSAD'ın Dedektif Oyunu'nu deşifre ettiği operasyonun ayrıntıları…

    İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları değerlendirilen ve MOSSAD Ajanları'nın yönlendirmesi ile ülkemizde olan Filistin uyruklu kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşlarını "Danışmanlık ve Özel Güvenlik" ismi altında "Özel Dedektiflik" faaliyetleri çerçevesinde para karşılığında gizlice takip eden 44 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    Şüphelilerden 44'ü İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi ve 20'si; Türk Ceza Kanunu'nun 328. Maddesi olan "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadeler sonrası 13 şüpheli hakkında daha soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltı kararı verildi. 13 kişinin işlemleri sürüyor.

    "ELEMAN" OLARAK ADLANDIRDILAR
    Sabah'ta yer alan habere göre; İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Haber Toplama Elemanları; yine "Eleman" olarak adlandırdıkları üçüncü kişileri kullanarak veya doğrudan "Özel Dedektiflik" faaliyetleri yürütmekte olan bazı "Danışmanlık" ve "Özel Güvenlik" şirketlerinin çalışanlarıyla "Müşteri" rolünde irtibata geçti. İddialara göre; hedefteki kişilerin toplanan bilgileri, Espiyonaj (Casusluk) faaliyetleri yürüten MOSSAD Ajanları'na aktarıldı.

    MOSSAD AJANLARI ARASINDA PARA TRAFİĞİ
    Gözaltına alınan bazı isimlerin, hedef kişileri gizlice takip ettikleri, fotoğraflarını çektikleri ve topladıkları bilgi, belgeler ile gizlice elde ettikleri fotoğrafları MOSSAD Ajanları'na aktardıkları belirlendi. O bilgi, belge ve fotoğraflarla söz konusu hedef kişiler için itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütüldü. İddialara göre; bazı isimler tehdit edildi ve şüphelilerden bazıları ile MOSSAD Ajanları'nın arasında para trafiği de tespit edildi.


    Fotoğrafta: İsmail Yetimoğlu

    14'Ü DOĞRUDAN DEDEKTİFLİK BÜROSU...
    14'ü doğrudan "Dedektiflik Bürosu" olmak üzere "Danışmanlık" ve "Özel Güvenlik" isimleri altında kamufle edilerek yine "Özel Dedektiflik" faaliyetleri yürüten şirketlerle birlikte toplamda 22 şirketin; "Müşteri" rolünde ve para karşılığında kendilerinden bilgi, belge ve "Yakın Takip" fotoğrafları talep eden MOSSAD Ajanları ile bağlantısının tespit edildiği iddia edildi.

        'YAKIN TAKİP TARİFESİ' İLE MOSSAD'DAN PARA ALDILAR
        Gözaltına alınan bazı şüphelilerin ise herhangi bir şirket veya firmaya bağlı olmadan serbest bir şekilde "Özel Dedektiflik" yaptıklarının ve bazı şüphelilerin Filistin uyruklu olan hedef kişileri iki yıl boyunca takip ettiklerinin belirlendiği iddia edildi. Gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerden bazılarının "Yakın Takip Tarifesi" ile İsrail Ulusal İstihbarat Teşkilatı MOSSAD'ın istihbarat elemanlarından ödemeler aldıkları da iddia edildi.

        BİLGİLER MOSSAD AJANLARI'NA
        Özel Dedektiflerin; istenen kişilere yakın fiziki takip ile yakın izleme yaparak söz konusu kişilerin kimlerle görüştüklerini ve nerelere gittiklerini tespit ettikleri ve bu bilgileri kendilerinden "Müşteri" rolünde istihbarat toplayan; hatta satın alan MOSSAD Ajanları'na verdikleri iddia edildi.

        "ŞÜPHELENİNCE İRTİBATIMI KESTİM"
        10 dedektiflik bürosu sahibinin tutuklandığı ve soruşturma kapsamında firari bazı isimlerin olduğu bilgisine ulaşıldı. Operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Özel Dedektifler Derneği Kurucu Başkanı ve Mavi Ay Özel Dedektiflik Şirketi Kurucusu İsmail Yetimoğlu'nun ifadesine ulaşıldı.

            "ÜLKEM ALEYHİNE FAALİYETTE BULUNMADIM"
            20 yıldır bu işi yaptığını söyleyen ve kamuoyunda en fazla tanınan "Özel Dedektif" olan Yetimoğlu'nun İstanbul Emniyeti'nde verdiği ifadesinde "Ülkem aleyhine hiçbir zaman hiçbir faaliyette bulunmadım ve asla bulunmam. Bugüne kadar hiç bir soruşturmada veya dosyada adım geçmemiştir ve sicilim temizdir" dediği öğrenildi.

            BİLGİ PAYLAŞTIĞINI DOĞRULADI
            İddialara göre ve ulaşılan bilgilere göre, İsmail Yetimoğlu ifadesinin devamında; söz konusu kişilerle görüşmelerinin özellikle 2019 yılında olduğunu, ticari olarak kendisine gönderilen umuma açık bazı belgelerin doğruluğunun tespiti için açık kaynaklardan hukuki yollarla araştırmalar yaparak söz konusu kişilerle bilgi paylaştığını söyledi.

            CASUS OLDUKLARINI BİLMİYORDUM
            İddialara göre "Yakın Fiziki Takip" yapmadığını ve muhatap olduğu kişilerin casus olduğunu bilmediğini ifade eden İsmail Yetimoğlu, bir süre sonra bazı isteklerden dolayı şüphelenerek MOSSAD Ajanı olan söz konusu kişilerle irtibatı kestiğini ve bir daha görüşmediğini ifade etti.

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            Haberler Güncel MİT'in casusluk operasyonunda yeni detay: MOSSAD'dan yakın takip ödemesi
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