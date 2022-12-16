MİT'in casusluk operasyonunda yeni detay: MOSSAD'dan yakın takip ödemesi

Şüphelilerden 44'ü İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi ve 20'si; Türk Ceza Kanunu'nun 328. Maddesi olan "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadeler sonrası 13 şüpheli hakkında daha soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltı kararı verildi. 13 kişinin işlemleri sürüyor.

"ELEMAN" OLARAK ADLANDIRDILAR

Sabah'ta yer alan habere göre; İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Haber Toplama Elemanları; yine "Eleman" olarak adlandırdıkları üçüncü kişileri kullanarak veya doğrudan "Özel Dedektiflik" faaliyetleri yürütmekte olan bazı "Danışmanlık" ve "Özel Güvenlik" şirketlerinin çalışanlarıyla "Müşteri" rolünde irtibata geçti. İddialara göre; hedefteki kişilerin toplanan bilgileri, Espiyonaj (Casusluk) faaliyetleri yürüten MOSSAD Ajanları'na aktarıldı.

MOSSAD AJANLARI ARASINDA PARA TRAFİĞİ

Gözaltına alınan bazı isimlerin, hedef kişileri gizlice takip ettikleri, fotoğraflarını çektikleri ve topladıkları bilgi, belgeler ile gizlice elde ettikleri fotoğrafları MOSSAD Ajanları'na aktardıkları belirlendi. O bilgi, belge ve fotoğraflarla söz konusu hedef kişiler için itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütüldü. İddialara göre; bazı isimler tehdit edildi ve şüphelilerden bazıları ile MOSSAD Ajanları'nın arasında para trafiği de tespit edildi.