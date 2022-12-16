MİT'in casusluk operasyonunda yeni detay: MOSSAD'dan yakın takip ödemesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin düzenlediği Siyasal ve Askeri Casusluk Operasyonu'nda yeni detaylar ortaya çıktı. İşte MİT'in, MOSSAD'ın Dedektif Oyunu'nu deşifre ettiği operasyonun ayrıntıları…
İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları değerlendirilen ve MOSSAD Ajanları'nın yönlendirmesi ile ülkemizde olan Filistin uyruklu kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşlarını "Danışmanlık ve Özel Güvenlik" ismi altında "Özel Dedektiflik" faaliyetleri çerçevesinde para karşılığında gizlice takip eden 44 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden 44'ü İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi ve 20'si; Türk Ceza Kanunu'nun 328. Maddesi olan "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadeler sonrası 13 şüpheli hakkında daha soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltı kararı verildi. 13 kişinin işlemleri sürüyor.
"ELEMAN" OLARAK ADLANDIRDILAR
Sabah'ta yer alan habere göre; İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Haber Toplama Elemanları; yine "Eleman" olarak adlandırdıkları üçüncü kişileri kullanarak veya doğrudan "Özel Dedektiflik" faaliyetleri yürütmekte olan bazı "Danışmanlık" ve "Özel Güvenlik" şirketlerinin çalışanlarıyla "Müşteri" rolünde irtibata geçti. İddialara göre; hedefteki kişilerin toplanan bilgileri, Espiyonaj (Casusluk) faaliyetleri yürüten MOSSAD Ajanları'na aktarıldı.
MOSSAD AJANLARI ARASINDA PARA TRAFİĞİ
Gözaltına alınan bazı isimlerin, hedef kişileri gizlice takip ettikleri, fotoğraflarını çektikleri ve topladıkları bilgi, belgeler ile gizlice elde ettikleri fotoğrafları MOSSAD Ajanları'na aktardıkları belirlendi. O bilgi, belge ve fotoğraflarla söz konusu hedef kişiler için itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütüldü. İddialara göre; bazı isimler tehdit edildi ve şüphelilerden bazıları ile MOSSAD Ajanları'nın arasında para trafiği de tespit edildi.
Fotoğrafta: İsmail Yetimoğlu
14'Ü DOĞRUDAN DEDEKTİFLİK BÜROSU...
14'ü doğrudan "Dedektiflik Bürosu" olmak üzere "Danışmanlık" ve "Özel Güvenlik" isimleri altında kamufle edilerek yine "Özel Dedektiflik" faaliyetleri yürüten şirketlerle birlikte toplamda 22 şirketin; "Müşteri" rolünde ve para karşılığında kendilerinden bilgi, belge ve "Yakın Takip" fotoğrafları talep eden MOSSAD Ajanları ile bağlantısının tespit edildiği iddia edildi.