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    • Haberler
    • 20.05.2023 12:12
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    • 20.05.2023 12:12
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    AK Parti İl Başkanlığı ücretsiz gidiş-dönüş imkanı

    Türkiye 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru ilerlerken AK Parti Ankara İl Başkanlığı da bütün hazırlıklarını tamamladı. İl Başkanlığı Ankara'da yaşayan ancak ikameti başka şehirlerde olan vatandaşların, oylarını kullanabilmelari için ücretsiz gidiş-dönüş imkanı sağlanacağını duyurdu.

    takvim.com.tr
    AK Parti’den milli iradeye destek

    6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmayan Ankara İl Başkanlığı, Ankara'da yaşamasına rağmen başka şehirlerde ikamet eden vatandaşların oy kullanmasına katkı sağlamak amacıyla ücretsiz gidiş – dönüş imkânı sağlayacağını duyurdu.

    "HER VATANDAŞIMIZI SANDIĞA DAVET EDİYORUZ"
    AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankaralılara 28 Mayıs'ta sandıkta oy kullanmaya davet etti.

    Özcan, "14 Mayıs'ta yapılan seçimlerinde yüzde 85 gibi rekor oy kullanma oranı yakaladık. Elhamdülillah oy kullanan vatandaşlarımız milli iradeden yana olup meclis çoğunluğunu AK Parti'ye verdi. Ancak şimdi sırada daha kritik bir seçim var. 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan önemli bir seçimdir. Bu seçimde de her bir vatandaşımızı sandığa davet ediyoruz ve oyunu kullanmaya davet ediyoruz." dedi.

    "ÜCRETSİZ GİDİŞ-DÖNÜŞ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ"
    Özcan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı'nı belirleyecek olan seçim Türkiye'nin kaderini de belirleyecek dedi.

        Özcan, "Bu seçim Türkiye Yüzyılı için büyük önem arz ediyor. 14 Mayıs seçimlerinde demokratik bir atmosferde gerçekleşen oylama sürecine yaptıkları açıklamalarla gölge düşürmeye çalışanlar olsa da bütün vatandaşlarımız 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden sandıklara gitmelidir. Oy namustur. Bu yüzden başkentimizde yaşamasına rağmen resmi ikameti başka şehirde olan özellikle depremzede vatandaşlarımız, ikamet ettikleri İlçe Başkanlıklarımıza başvurdukları takdirde ücretsiz gidiş- dönüş imkânı sağlıyoruz." diye konuştu.

        "BİZ ŞERDE DEĞİL HAYIRDA YARIŞIYORUZ"
        Özcan, 14 Mayıs seçimlerinde özellikle depremden etkilenen bölgelerde istediği oyu alamayan muhalefetin, depremzedelere kin kustuğunu hatırlattı.

        Özcan, "Biz muhalefet gibi depremzedelerimize yaptığımız yardımları hiçbir zaman dilimize dolamadık. Depremin ilk anında bölgelerde organize olup gerekli çalışmaları yaptık. Evsiz kalan vatandaşlarımız için 'Evim Evindir' kampanyası başlatarak 58 bin depremzedemize sıcak yuvalar bulduk. Daha sonra 'Kardeş Aile Projesi'ni hayata geçirdik. Depremin üzerinden geçen 3 buçuk aylık süre zarfı içerisinde depremden etkilenen hiçbir vatandaşımızın yardım talebini geri çevirmedik. Hala depremzedelerimiz için yaptıklarımızın üzerine ne koyarız, nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Şerde değil hayırda yarışıyoruz. Bize oy vermeyen depremzedelerimize de kucak açıyoruz. Biz hakkımızı haram değil sonuna kadar helal ediyoruz" şeklinde konuştu.

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        Haberler Haberler AK Parti İl Başkanlığı ücretsiz gidiş-dönüş imkanı
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