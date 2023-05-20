AK Parti İl Başkanlığı ücretsiz gidiş-dönüş imkanı

Özcan, "Biz muhalefet gibi depremzedelerimize yaptığımız yardımları hiçbir zaman dilimize dolamadık. Depremin ilk anında bölgelerde organize olup gerekli çalışmaları yaptık. Evsiz kalan vatandaşlarımız için 'Evim Evindir' kampanyası başlatarak 58 bin depremzedemize sıcak yuvalar bulduk. Daha sonra 'Kardeş Aile Projesi'ni hayata geçirdik. Depremin üzerinden geçen 3 buçuk aylık süre zarfı içerisinde depremden etkilenen hiçbir vatandaşımızın yardım talebini geri çevirmedik. Hala depremzedelerimiz için yaptıklarımızın üzerine ne koyarız, nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Şerde değil hayırda yarışıyoruz. Bize oy vermeyen depremzedelerimize de kucak açıyoruz. Biz hakkımızı haram değil sonuna kadar helal ediyoruz" şeklinde konuştu.

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