AK Parti İl Başkanlığı ücretsiz gidiş-dönüş imkanı

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmayan Ankara İl Başkanlığı, Ankara'da yaşamasına rağmen başka şehirlerde ikamet eden vatandaşların oy kullanmasına katkı sağlamak amacıyla ücretsiz gidiş – dönüş imkânı sağlayacağını duyurdu.
"HER VATANDAŞIMIZI SANDIĞA DAVET EDİYORUZ"
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankaralılara 28 Mayıs'ta sandıkta oy kullanmaya davet etti.
Özcan, "14 Mayıs'ta yapılan seçimlerinde yüzde 85 gibi rekor oy kullanma oranı yakaladık. Elhamdülillah oy kullanan vatandaşlarımız milli iradeden yana olup meclis çoğunluğunu AK Parti'ye verdi. Ancak şimdi sırada daha kritik bir seçim var. 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan önemli bir seçimdir. Bu seçimde de her bir vatandaşımızı sandığa davet ediyoruz ve oyunu kullanmaya davet ediyoruz." dedi.
"ÜCRETSİZ GİDİŞ-DÖNÜŞ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ"
Özcan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı'nı belirleyecek olan seçim Türkiye'nin kaderini de belirleyecek dedi.