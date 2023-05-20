Sanatçı Nuri Sesi Güzel hayatını kaybetti. Usta sanatçının yakını İbrahim Tatlıses, Twitter'dan acı haberi duyurdu. Tatlıses, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim. Ustamıza ALLAH'tan Rahmet, mekanın Cennet olmasını dilerim. Ustaların ustası, 'Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez güzelden loo' Var olasın ustam." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından sanat camiasına başsağlığı dilereklerini ileterek, "Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.
AK PARTİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 85 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Nuri Sesigüzel için başsağlığında bulundu.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Halk Müziğimizin usta ismi Nuri Sesigüzel'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.