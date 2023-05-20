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    • 20.05.2023 13:56
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    • 20.05.2023 16:12
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    Son dakika: Acı haberi Tatlıses duyurdu! Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... İbrahim Tatlıses, sanatçı Nuri Sesigüzel'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Tatlıses, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybettiğimizi duydum. Üzüntümü anlatamam, tüm sevenlerine ailesine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından başsağlığı dileklerini iletti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ünlü oyuncu ve müzisyen hayatını kaybetti

    Sanatçı Nuri Sesi Güzel hayatını kaybetti. Usta sanatçının yakını İbrahim Tatlıses, Twitter'dan acı haberi duyurdu. Tatlıses, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim. Ustamıza ALLAH'tan Rahmet, mekanın Cennet olmasını dilerim. Ustaların ustası, 'Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez güzelden loo' Var olasın ustam." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından sanat camiasına başsağlığı dilereklerini ileterek, "Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

    AK PARTİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 85 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Nuri Sesigüzel için başsağlığında bulundu.
    Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Halk Müziğimizin usta ismi Nuri Sesigüzel'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.



        Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından da Sesigüzel için bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Türk Halk Müziğimizin usta ismi Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Ayrıca Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da da Türk Halk Müziği sanatçısı Nuri Sesigüzel için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Bozdağ, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim Türk Halk Müziği sanatçımız Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.

        NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?
        Nuri Sesigüzel, 1943 yılında Şanlıurfa'nın Birecik kazasında doğmuştur. Asıl adı Nuri Kaçtaş'dır. Çiftçilik yapan babası 'Mağo Ağa' (Mehmet) Urfa'ya bağlı Halfeti'nin Karamezra köyündendir. Mağo Ağa, Beziki; annesi Nazey ise Ketik aşiretlerindendir. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra 13 - 14 yaşlarında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı.

        Denizli Er Eğitim Merkezi'nde askerliğini yaptıktan sonra memleketi Birecik'e döndü. Ardından da 1960 yılında İstanbul'a gitti, Balat'taki ablasının evine yerleşti. 1961 yılında İstanbul Radyosunda yapılan sınavları geçti. Radyoda kendi derlediği ilk türküsünü okurken ona sazıyla Nida Tüfekçi eşlik etti.

        Yanık sesi ile müzik dünyasının dikkatini çekti. Soyadını Sesigüzel olarak değiştirdi. Ardından 'Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük' adlı ilk 45'liğini yaptı.

        Ankara Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandıktan sonra Muzaffer Sarısözen'in korosunda çalışmaya başladı. Bu arada ablası mahallesinden Aysel ile tanıştırdı ve bu evlilikten Birgi Canberk adında kızı dünyaya gelmiştir.

            NURİ SESİGÜZEL NEDEN VEFAT ETTİ?
            Türkücü ve oyuncu Nuri Sesigüzel, İstanbul'da hayatını kaybetti.86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek. Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

            NURİ SESİGÜZEL'İN FİLMLERİ
            Bir Yiğit Gurbete Gitse 1977

            Deli Deli Tepeli 1975

            Bahtı Kara Yarim 1975

            Başa Gelen Çekilir 1974

            Züleyha 1973

            Günahımı Çekeceksin 1970

            Kaderin Oyunu 1970

            Ham Meyva 1970

            Bir Aşk Türküsü 1969

            Dost Hançeri 1969

            Gelin Ayşem 1969

            Kendi Düşen Ağlamaz 1969

            Mahallenin Namusu 1969

            Mezarımı Taştan Oyun 1969

            Tütüncü Kız Emine 1969

            Vatan Borcu 1969

            Gül Ayşe 1969

            Kara Sevda 1968

            Yayla Kartalı 1968

            Kara Yazım 1968

            Yaşamak Haram Oldu 1968

            Mezarım Mermerden Olsun 1968

            Acı Türkü 1967

            Garipler Sokağı 1967

            Acı Tutku 1967

            Aşkınla Divaneyim 1967

            Seher Vakti 1966

            Kara Tren 1966

            Fabrikanın Şoförü 1966

            Geceler Yarim Oldu 1966

            Kartal Yavrusu Hamido 1966

            Burçak Tarlası 1966

            Ağlayan Gözler 1965

            Fabrikanın Gülü 1964

            Kara Yılan 1963

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            Haberler Magazin Son dakika: Acı haberi Tatlıses duyurdu! Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
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