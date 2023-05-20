Ayrıca Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da da Türk Halk Müziği sanatçısı Nuri Sesigüzel için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Bozdağ, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim Türk Halk Müziği sanatçımız Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

Nuri Sesigüzel, 1943 yılında Şanlıurfa'nın Birecik kazasında doğmuştur. Asıl adı Nuri Kaçtaş'dır. Çiftçilik yapan babası 'Mağo Ağa' (Mehmet) Urfa'ya bağlı Halfeti'nin Karamezra köyündendir. Mağo Ağa, Beziki; annesi Nazey ise Ketik aşiretlerindendir. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra 13 - 14 yaşlarında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı.

Denizli Er Eğitim Merkezi'nde askerliğini yaptıktan sonra memleketi Birecik'e döndü. Ardından da 1960 yılında İstanbul'a gitti, Balat'taki ablasının evine yerleşti. 1961 yılında İstanbul Radyosunda yapılan sınavları geçti. Radyoda kendi derlediği ilk türküsünü okurken ona sazıyla Nida Tüfekçi eşlik etti.