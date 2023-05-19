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    • Haberler
    • 19.05.2023 10:36
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    • 19.05.2023 10:37
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    BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 19 Mayıs 2023 Cuma Halkbank, TEB, Akbank, Ziraat, Yapı Kredi, İş Bankası açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri!

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bankalar açık mı sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. 19 Mayıs resmi tatillerimiz arasında bulunuyor. Dolayısıyla okullar, noter, ezcane, belediye, kaymakamlıklar kapalı oluyor. Bu noktada bankaların durumu merak konusu oldu. Peki 19 Mayıs 2023 Cuma Halkbank, TEB, Akbank, Ziraat, Yapı Kredi, İş Bankası açık mı, kapalı mı? İşte 19 Mayıs bankaların çalışma saatleri...

    YARIN BANKALAR AÇIK MI?

    Bugün bankalar açık mı sorusunun yanıtı belli oldu. Her yıl 19 Mayıs'ta kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar kurumsal yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 19 Mayıs 2023 Cuma Halkbank, TEB, Akbank, Ziraat, Yapı Kredi, İş Bankası açık mı, kapalı mı? İşte 19 Mayıs 2023 Cuma çalışma saatleri...

    BUGÜN BANKALAR AÇIK MI 2023?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Bankada işlem yapacak olanlar 18 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. 19 Mayıs'ta ise resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri kapalı olacak.

    HAVALE- EFT YAPMAK İSTEYENLER DİKKAT

    İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri FAST ile belirli bir miktara kadar işleme alınacak. Havale işlemlerinde ise hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 22 Mayıs Pazartesi günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.

        BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

        Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı banka şubeleri saat 17.00'a kadar müşteri kabul etmektedir. Banka çalışma saatleri ile ilgili karışıklık yaşamamak için gideceğiniz şubeyi arayarak çalışma saatini öğrenebilirsiniz.

        👉Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

        Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        👉Vakıf Bank Çalışma Saatleri

        Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

        👉İş Bankası Çalışma Saatleri

        İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        👉Halkbank Çalışma Saatleri

        Halkbank Çalışma Saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

        👉Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri

        Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        👉Garanti BBVA Çalışma Saatleri

        Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        👉TEB Çalışma Saatleri

        TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        👉Akbank Çalışma Saatleri

        Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        👉Denizbank Çalışma Saatleri

        Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

            👉Finansbank Çalışma Saatleri

            QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

            👉ING Bank Çalışma Saatleri

            ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
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            Haberler Haberler BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 19 Mayıs 2023 Cuma Halkbank, TEB, Akbank, Ziraat, Yapı Kredi, İş Bankası açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri!
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