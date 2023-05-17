TUS tercih tarihleri için adaylar ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? TUS tercih kılavuzu ekranı: Kadro ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte detaylar...
TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
TUS tercihlerinin ne zaman başlayacağı hususunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TUS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından açıklanacak.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler.
TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.
Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.