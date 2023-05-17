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    • Haberler
    • 17.05.2023 15:45
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    • 17.05.2023 15:45
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    TUS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? TUS tercih kılavuzu ekranı: Kadro ve kontenjanlar açıklandı mı?

    TUS tercihleri hakkında aramalar hız kazandı. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak? TUS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Kadro ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

    TUS tercih tarihleri için adaylar ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? TUS tercih kılavuzu ekranı: Kadro ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte detaylar...

    TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    TUS tercihlerinin ne zaman başlayacağı hususunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TUS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından açıklanacak.

    Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

    Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler.

    TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

    Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.

    Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

        TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

        Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

        Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
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        Haberler Haberler TUS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? TUS tercih kılavuzu ekranı: Kadro ve kontenjanlar açıklandı mı?
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