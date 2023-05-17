Dünya bu olayı konuşuyor! 1955 yılında kaybolan bir uçak, 37 yıl sonra yere indi!
Hayatta her şeyi çözebilecek bir yeteneğiniz olduğunu düşünebiliyor musunuz? Büyük ihtimalle bu imkansız görünüyor, ancak Dedektif Anderson, bu duyguyu iyi biliyor. Dedektif, polis teşkilatında geçirdiği neredeyse 30 yıl boyunca birçok bilmeceyi çözdü, yüzlerce soyguncuyu yakaladı ve binlerce hayatın kurtarılmasını sağladı.
17.05.2023 14:40 - Son Güncelleme: 17.05.2023 14:40
Başarılı bir kariyeri olan Dedektif Anderson'ın kayıtlarında, çözdüğü birçok başarılı dava yer alıyor. Ancak, kariyeri boyunca çözemediği tek bir şey vardı: 1950'li yıllarda yaşanan iki gizemli kayıp uçak vakası. Bu makalede, Dedektif Anderson'ın bu olayları nasıl çözmeye çalıştığını ve ne tür ipuçlarını takip ettiğini keşfedeceğiz.
914 Sefer Sayılı Uçak Vakası
İlk olay, 1955 yazında gerçekleşti. 914 sefer sayılı bir uçak, Temmuz ayında 61 yolcusuyla New York havalimanından ayrılmak üzereydi. Uçağın modeli Douglas DC-4'tü ve modern uçaklardan farklı olarak dev pervanelere sahipti.
Uçağın hedefi Florida'ydı ve uçuş süresi yaklaşık 3 saatti. Florida'ya bildirilmeliydi, ancak oradaki yetkililer uçağı göremediklerini söylediler.