Dünya bu olayı konuşuyor! 1955 yılında kaybolan bir uçak, 37 yıl sonra yere indi!

Başarılı bir kariyeri olan Dedektif Anderson'ın kayıtlarında, çözdüğü birçok başarılı dava yer alıyor. Ancak, kariyeri boyunca çözemediği tek bir şey vardı: 1950'li yıllarda yaşanan iki gizemli kayıp uçak vakası. Bu makalede, Dedektif Anderson'ın bu olayları nasıl çözmeye çalıştığını ve ne tür ipuçlarını takip ettiğini keşfedeceğiz.