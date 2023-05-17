Dünyayı sona sürükleyecek korkunç senaryo! Güneş sadece 24 saatliğine yok olursa vay halimize

Güneşin kaybolduğu anı gözlemlemek mümkün değildir. Çünkü Güneş'in yaydığı son ışığının dünyaya ulaşması 150.000.000 km mesafeden sekiz dakika yirmi saniye sürer. Dolayısıyla, Güneşin yok olduğunu gözlemlediğimiz anda aslında onun yokluğunu sekiz dakika yirmi saniye önce yaşamış oluruz. Ancak bu süre dolduğunda ortaya çıkan karanlık ve sessizlik insanlar arasında büyük bir panik ve korkuya neden olur.