Seçim zaferi teröristlerin heveslerini kursaklarında bıraktı! Kandil'in son umudu: 2. tur için Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek

Seçim sürecinde peş peşe yayınladıkları videolarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık olarak ortak aday olarak ilan eden ve destekleyen terör örgütü PKK elebaşları ikinci tur için de kolları sıvadı. Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan sığındığı ininde yayınladığı videoda Kılıçdaroğlu ve 7'li masaya olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.
28 MAYIS DESTEĞİ
Son dakika haberler: Terör örgütü PKK ikinci tur seçimleri için de HDP kitlesini Kemal Kılıçdaroğlu'na yönlendirerek destek vereceğini açıkladı. Örgüt yöneticilerinden Duran Kalkan terör inlerinden yayınladığı videoda 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifakın süreceği mesajını verdi. Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı ve turancı olduğunu söyleyen Duran Kalkan buna karşı 7'li masayı destekleyeceklerinin altını çizdi.
İLK TURDA AĞIR YENİLGİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk tur seçimi önde tamamlarken Cumhur İttifakı de seçimlerden zaferle çıkmayı garantiledi. Kemal Kılıçdaroğlu ise aldığı yenilgi sonrası saatlerce kayıplara karıştıktan sonra masalara vurarak çektiği "Buradayım be" videosu ile yeniden ortaya çıktı.
HEVESİ BOĞAZINDA KALDI!
Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın ve siyasi kolu HDP'nin desteklediği 7'li Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 bin oy fark attı. Alınan yenilgi seçim öncesi teröristleri hapisten çıkarma konusunda oldukça hevesli olan ve Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Kandil'i rahatsız etti.