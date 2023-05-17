18 Mayıs Perşembe ders işlenecek mi? BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Mayıs'ta okul ve iş yerleri yarım gün mü sayılacak?

18 Mayıs Perşembe günü yarım gün olup olmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil oluyor. Resmi tatilde birçok kurum ve kuruluş hizmet vermiyor. Tatil öncesindeki günün resmi tatil olup olmadığı da sorgulanıyor. Peki, 18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs Perşembe ders işlenecek mi? Okul ve iş yerleri yarım gün mü sayılacak? İşte detaylar...