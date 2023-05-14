SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları bu adreste! ilçe ilçe liste

Sakarya seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte sıklıkla araştırılır oldu. Yüksek Seçim Kurulu'dan (YSK) yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimlerde 60 milyon 697 bin 843'ü yurtiçi olmak üzere toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. İşte Sakarya seçim sonuçları! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları.
SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2023
Sakarya seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.
14 MAYIS SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.
YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.