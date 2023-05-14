Van seçim sonuçları 14 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Van seçim sonuçları yüzbinlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından milyonların gözü seçim sonuçlarında olacak. İşte Van seçim sonuçları! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları!
VAN SEÇİM SONUÇLARI 2023
Van seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.
14 MAYIS VAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
OY VERME SÜRECİ
Oy Verme İşlemi Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.
Oy Nasıl Kullanılır?
- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
- Cep telefonuyla kabine girmeyin.
- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.