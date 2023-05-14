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    • 08.05.2023 23:19
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    • 14.05.2023 12:53
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    DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları! İlçe ilçe liste...

    Denizli seçim sonuçları, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri ile birlikte gündemde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi. İşte Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları bu adreste!

    DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI 2023!

    2023 Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Pazar günü gerçekleştirilecek. YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Vatandaşlar il il seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte Denizli başta olmak üzer 81 il Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları hakkında merak edilenler...

    DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Denizli seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

    14 MAYIS DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

    Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

        e-DEVLET İLE SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI SORGULAMA

        Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK'nın https://secmen.ysk.gov.tr internet sayfası üzerinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulanabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alınabilir.

        HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti.

        YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.
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        Haberler Haberler DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları! İlçe ilçe liste...
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