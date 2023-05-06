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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SAKARYA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

SAKARYA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 705,678 | Katılım Oranı: %90.33
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.55439,586 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %19.28120,124 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.1444,480 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.489,229 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.48,705 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.16995 oy
%100
Seçmen Sayısı: 653,795 | Katılım Oranı: %79.01
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.08349,218 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %28.65144,823 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.2711,477 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 451,842 oy 0
Millet İttifakı
%0 157,940 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%58.38 365,372 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%13.82 86,470 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%13.59 85,046 oy 0
İyi Parti
%9.55 59,801 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.24 14,048 oy 0
Saadet Partisi
%2.09 13,093 oy 0
Vatan Partisi
%0.19 1,180 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.14 856 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı