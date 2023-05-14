Milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi için oy kullandı: Sandıklar kapandı sayım başladı

Türkiye genelinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. dönem Milletvekili Genel seçimleri için oy verme heyecanı yaşandı.
14 Mayıs seçimiyle ilgili tüm gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.
17.15: YSK Başkanı Yener: "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sonuçlanmış, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır." açıklamasında bulundu.
17.00: Yurt genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıklarda oy sayma işlemi başladı.
15.51: Saat 17:00'a kadar kuyrukta olanlar kimliklerini sandık kurulu görevlilerine teslim ettiğinde 17.00'dan sonra da oy kullanabilecekler.
14.10: YSK, OY PUSULALARINA VURULAN SANDIK KURULU MÜHRÜNE İLİŞKİN KARAR ALDI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulalarına vurulan sandık mührüyle ilgili bazı partilerin başvurularını karara bağladı.
Bazı partiler, bazı sandıklarda cumhurbaşkanı pusulasının ön yüzüne sandık kurulu mührü vurulduğu, ayrıca bazı pusulaların arkası mühürlenirken bu mührün mürekkep lekesi nedeniyle pusulanın ön yüzünde de görüldüğüne ilişkin verileri YSK'ye iletti.