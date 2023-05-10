Milli irade 14 Mayıs'ta tecelli ediyor! Türkiye A Haber - ATV yayınında buluşuyor: Yüksek teknolojili stüdyolar, detaylı grafikler...

Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için gün sayıyor.



"Türkiye Yüzyılı" deyip sembol eserlerin altında imzası bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşımıza çıkarken; Kandil'in güdümünde hareket eden 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.









TÜRKİYE A HABER - ATV'DE BULAŞACAK

Sadece milli iradenin konuşacağı, millİ iradenin tecelli edeceği 14 Mayıs'ta Türkiye A Haber - ATV ortak yayınında buluşacak. Milli iradenin verdiği kararı yine en önce A Haber farkıyla milli irade öğrenecek.



Tarihi geceye ait tarihi sürprizler de var...