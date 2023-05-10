Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 10.05.2023 20:59
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    • 10.05.2023 21:03
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    Milli irade 14 Mayıs'ta tecelli ediyor! Türkiye A Haber - ATV yayınında buluşuyor: Yüksek teknolojili stüdyolar, detaylı grafikler...

    Milli iradenin tecelli edeceği 14 Mayıs'ta Türkiye A Haber - ATV ortak yayınında buluşuyor. Turkuvaz Medya çatısı altında bulunan yüksek teknoloji donanımlı stüdyolardan, A Haber farkıyla en detaylı ve anlaşılır grafikler eşliğinde 'seçim özel' yayını yapılacak. Söz konusu yayını pazar 16.00'da takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    A Haber - ATV’den seçim özel yayını

    Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için gün sayıyor.

    "Türkiye Yüzyılı" deyip sembol eserlerin altında imzası bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşımıza çıkarken; Kandil'in güdümünde hareket eden 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.




    TÜRKİYE A HABER - ATV'DE BULAŞACAK
    Sadece milli iradenin konuşacağı, millİ iradenin tecelli edeceği 14 Mayıs'ta Türkiye A Haber - ATV ortak yayınında buluşacak. Milli iradenin verdiği kararı yine en önce A Haber farkıyla milli irade öğrenecek.

    Tarihi geceye ait tarihi sürprizler de var...




    YÜKSEK TEKNOLOJİLİ STÜDYOLAR, ANLAŞILIR GRAFİKLER...
    Turkuvaz Medya çatısı altında bulunan yüksek teknoloji donanımlı stüdyolardan, A Haber farkıyla en detaylı ve anlaşılır grafikler eşliğinde 'seçim özel' yayını yapılacak.



    Vatandaşlar, A Haber / ATV seçim özel yayını pazar 16.00'da ekranları başından takip edebilecek.




    İllere göre Cumhurbaşkanlığı oy oranları grafiği




    İllere göre oy oranları grafiği



    Türkiye geneli cumhurbaşkanlığı illere göre dağılımı grafiği



    "Sıcak Yarış" grafiği

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    Haberler Güncel Milli irade 14 Mayıs'ta tecelli ediyor! Türkiye A Haber - ATV yayınında buluşuyor: Yüksek teknolojili stüdyolar, detaylı grafikler...
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