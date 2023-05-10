Milli irade 14 Mayıs'ta tecelli ediyor! Türkiye A Haber - ATV yayınında buluşuyor: Yüksek teknolojili stüdyolar, detaylı grafikler...

Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için gün sayıyor.
"Türkiye Yüzyılı" deyip sembol eserlerin altında imzası bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşımıza çıkarken; Kandil'in güdümünde hareket eden 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
TÜRKİYE A HABER - ATV'DE BULAŞACAK
Sadece milli iradenin konuşacağı, millİ iradenin tecelli edeceği 14 Mayıs'ta Türkiye A Haber - ATV ortak yayınında buluşacak. Milli iradenin verdiği kararı yine en önce A Haber farkıyla milli irade öğrenecek.
Tarihi geceye ait tarihi sürprizler de var...
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ STÜDYOLAR, ANLAŞILIR GRAFİKLER...
Turkuvaz Medya çatısı altında bulunan yüksek teknoloji donanımlı stüdyolardan, A Haber farkıyla en detaylı ve anlaşılır grafikler eşliğinde 'seçim özel' yayını yapılacak.
Vatandaşlar, A Haber / ATV seçim özel yayını pazar 16.00'da ekranları başından takip edebilecek.
İllere göre Cumhurbaşkanlığı oy oranları grafiği
İllere göre oy oranları grafiği
Türkiye geneli cumhurbaşkanlığı illere göre dağılımı grafiği
"Sıcak Yarış" grafiği