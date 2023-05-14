Depremin büyük yıkıma neden olduğu afet bölgesinde hüzünlü seçim

6 Şubat Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde oy verme işlemi başladı. Yakınları ile oy verme işlemi sırasında karşılaşan Hataylılar duygusal anlar yaşadı.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde oy verme işlemi tüm kentlerde olduğu gibi Hatay'da da başladı. Hatay'da 3 bin 152 sandıkta, 1 milyon 62 bin 41 seçmen sandık başına gitti.