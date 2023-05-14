Depremin büyük yıkıma neden olduğu afet bölgesinde hüzünlü seçim

6 Şubat Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde oy verme işlemi başladı. Yakınları ile oy verme işlemi sırasında karşılaşan Hataylılar duygusal anlar yaşadı.
OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde oy verme işlemi tüm kentlerde olduğu gibi Hatay'da da başladı. Hatay'da 3 bin 152 sandıkta, 1 milyon 62 bin 41 seçmen sandık başına gitti.
Erken saatlerde sandıkların başına gelen görevliler yeminlerini ettikten sonra hazırlıklarını yapıp seçmenleri beklemeye başladı. Saatler 08.00'ı gösterdiğinde Hataylılar oy vermeye başladı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Katılımın yoğun olduğu gözlemlenen Defne ilçesindeki Mustafa Kemal Akbay İlkokulu bahçesinde polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Okulun ağır hasarlı olması nedeniyle bahçeye ve alt yola toplamda 21 konteynerde oy verme işlemi gerçekleştiriliyor.