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    • Haberler
    • 14.05.2023 10:46
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    • 14.05.2023 11:01
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    Depremin büyük yıkıma neden olduğu afet bölgesinde hüzünlü seçim

    6 Şubat tarihinden Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ili derinden sarsan deprem felaketinin ardından, yaralar el birliğiyle sarıldı. Afetin ardından bölgede seçimler için konteyner kentlerde sandıklarda kuruldu. Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye gibi şehirlerde sandığa giden seçmenlerin üzüntüsü yüzlerine yansıdı. Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

    takvim.com.tr
    Afet bölgesinde hüzünlü seçim

    6 Şubat Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde oy verme işlemi başladı. Yakınları ile oy verme işlemi sırasında karşılaşan Hataylılar duygusal anlar yaşadı.

    OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde oy verme işlemi tüm kentlerde olduğu gibi Hatay'da da başladı. Hatay'da 3 bin 152 sandıkta, 1 milyon 62 bin 41 seçmen sandık başına gitti.

    Erken saatlerde sandıkların başına gelen görevliler yeminlerini ettikten sonra hazırlıklarını yapıp seçmenleri beklemeye başladı. Saatler 08.00'ı gösterdiğinde Hataylılar oy vermeye başladı.

    DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
    Katılımın yoğun olduğu gözlemlenen Defne ilçesindeki Mustafa Kemal Akbay İlkokulu bahçesinde polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Okulun ağır hasarlı olması nedeniyle bahçeye ve alt yola toplamda 21 konteynerde oy verme işlemi gerçekleştiriliyor.

        Yakınları ve mahalleden komşularıyla okul bahçesinde karşılaşan aileler duygusal anlar yaşadı. Birbirlerine sarılan vatandaşların gözlerinin dolduğu zaman zaman ağladıkları görüldü.

        "İYİ OLAN KAZANSIN"
        İyi olanın kazanmasını dileyen Fidan Turan, "Hayırlısı olsun. İnşallah ayağa kalkacağız. Hatay hiçbir zaman yıkılmayacak. Yine ayaktayız, ayakta olacağız.Hakkımızda en hayırlısı Seçime katılım yoğun,halkımız duyarlılık gösteriyor" dedi.

        "DUYGU SELİ İÇİNDEYİZ"
        Cemile Gülbahar, Antakya'ya hem oy kullanma hem de yakınlarını görmek için geldiğini anlatarak, "Depremden bu yana herkes bir yere savruldu. Bugün gerçekten duygu seli içindeyiz. Elektrik Mahallesi sakinleriydik, artık dağıldık herkes bir yerde" diye konuştu.
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