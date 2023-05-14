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    • 14.05.2023 10:25
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    • 14.05.2023 10:31
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    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oylarını kullandı

    Yeni dönemde milletvekili olarak Meclis'te yer almak için AK Parti listelerinden aday gösterilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da oylarını verdi. İki bakan da seçimlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.

    takvim.com.tr
    Bakanlar oylarını kullanıyor

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim bölgesi Şanlıurfa'da, 1075 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

    "SEÇİM DEMOKRATİK OLGUNLUK İÇİNDE GEÇİYOR"
    Şanlıurfa'da, saat 08.00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 1 milyon 219 bin 444 seçmen, kurulan 4 bin 86 sandıkta oy kullanmak için sandıklara gitmeye başladı.

    Seçim bölgesi Şanlıurfa'da bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1075 nolu sandıkta oyun kullandı.

    Sandıkları dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Bakan Bozdağ, huzur içerisinde seçim sürecinin geride bırakıldığını ve bundan sonra halkın kararının bekleneceğini vurguladı.

        Bozdağ şöyle dedi:
        "Hayırlı uğurlu olsun. Bugün milletimiz, evlatlarımızın, ailemizin, milletimizin ve devletimizin geleceği için karar verecektir. Verecekleri kararın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şanlıurfa'da seçim, büyük bir demokratik olgunluk içinde geçiyor. Ülkemizin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz bu konuda geçmişten bugüne demokratik olgunluğun en güzel örneklerini vermiştir, bu seçimde de aynı şekilde gidip iradesini sandığa yansıtacaktır ve demokratik olgunluğun en güzelini göstereceklerdir. Seçimlerimiz Şanlıurfa'mıza, Türkiye'mize, aziz milletimize tekrar hayırlı olsun."

        "601 BİN GÜVENLİK GÖREVLİMİZ GÖREVDE"
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulu'nda kullandı. Eşi Hamdiye Soylu ile birlikte sabah saatlerinde okula gelen Soylu, vatandaşlarla selamlaşarak, oyunu 1003 nolu sandıkta kullandı.

        Bakan Soylu, gazetecilere seçim güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bakan Soylu, "Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olsun. Sabahın erken saatlerinden itibaren tüm ülkedeki oy kullanma işlemleri ile arkadaşlarımızla değerlendirme yaptık. Oy kullanma işlemleri tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başlamıştır. YSK yönetiminde olan bu seçimde güvenlikle alakalı önlemleri üç aşamada almaya çalıştık. Birincisi seçim öncesi, ikincisi seçim anı ve üçüncüsü seçim sonrası.

        Seçim öncesinde 2018 seçimlerinde toplam 311 olay oldu. 2023 seçimlerinde ise 280 olay oldu. Yani daha az bir seçim olayı ile seçim öncesini kapatmış olduk. 1833'ten itibaren Türkiye büyük bir seçim tecrübesine sahiptir. Hem seçimlerin güvenliği açısından büyük bir tecrübesi söz konusudur. Biz bu seçimler için YSK ile birlikte özellikle 8 ayrı bölgede ayrım yaparak koordinasyonlar yaptık.

            Bugün 601 bin güvenlik görevlimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucumuz görevlerinin başındadır. Hem okulların iç güvenliği, hem okulların dış güvenliği, hem seçim kurallarının güvenliği konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir olayda güvenlik görevlilerini çağırması durumunda görevlerimizin başındayız. Yaklaşık 601 bin güvenlik görevlimizin yanı sıra 79 helikopterimiz, 8 uçağımız da görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.

            Okullarda jeneratör, kamera, ışıklandırma sistemleri gibi tüm hazırlıkların günler öncesinden yapıldığını vurgulayan Bakan Soylu, 13 Mart'ta yayınlanan seçim güvenliği genelgesindeki tüm maddelerin seçim kurumları ile koordineli olarak tamamlandığını kaydetti.

            Deprem bölgesinde oy kullanma işlemlerinin de sorunsuz şekilde başladığını belirten Bakan Soylu, "YSK ile koordineli bir şeklide bin 158 alanda oyun kullanılabileceği seçim konteynırları kurulmuştur. Sabah itibarıyla seçim konteynırlarındaki sandıklarda oy kullanma işlemi devam etmektedir. Bütün Türkiye'ye, ülkemize milletimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye'nin birçok yerinde geçen seçimlere nazaran daha yoğun bir oy kullanma söz konusu. İnanıyorum ki Türkiye en doğru kararı seçim Mneticesinde demokratik şekilde verecektir. Milletimize, ülkemize, geleceğimize hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

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            Haberler Haberler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oylarını kullandı
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