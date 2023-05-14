Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oylarını kullandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim bölgesi Şanlıurfa'da, 1075 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
"SEÇİM DEMOKRATİK OLGUNLUK İÇİNDE GEÇİYOR"
Şanlıurfa'da, saat 08.00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 1 milyon 219 bin 444 seçmen, kurulan 4 bin 86 sandıkta oy kullanmak için sandıklara gitmeye başladı.
Seçim bölgesi Şanlıurfa'da bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1075 nolu sandıkta oyun kullandı.
Sandıkları dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Bakan Bozdağ, huzur içerisinde seçim sürecinin geride bırakıldığını ve bundan sonra halkın kararının bekleneceğini vurguladı.