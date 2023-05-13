Son dakika: Burdur'da terör ittifakına son uyarı! MHP lideri Devlet Bahçeli: Kefenlerinizi ya da sarı torbaları alıp gelin

Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Burdur'da partisinin gerçekleştiridiği mitingde vatandaşlara hitap ediyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

-Alayını birden sandığa gömecek misiniz? Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'a oy verecek misiniz? Kararınız kesin mi? O halde sıra sizde. Ekmeğimizi büyütmek için sıra sende. Kardeşliğimizi güçlendirmek için aziz milletim sıra sende. Yarın fitneciler kaybedecektir. Sahte demokratlar kaybedecektir. Ekonomik tetikçiler kaybedecektir. Buna karşılık Türkiye kazanacaktır. 85 milyon Türk vatandaşımız kazanacaktır. İffetimiz ülkülerimiz kazanacaktır. Kazanmak için biz de varız diyor musunuz? Kaybedenler kulübünü sandığa gömmek için hazır mısınız?