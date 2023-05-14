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    • Haberler
    • 14.05.2023 15:55
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    • 14.05.2023 15:57
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    İstanbul 1.2.3. bölge seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili İstanbul bölge bölge seçim sonuçları listesi!

    Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili sonucunu merak ediyor. 2023 iSTANBUL 1.2.3. bölge seçim sonuçlarını bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Seçim sonuçları en hızlı ve en güvenilir bilgilerle saniye saniye takvim.com.tr'de olacak.

    takvim.com.tr
    14 Mayıs 2023 İstanbul 1.2.3. bölge seçim sonuçları!

    İstanbul 1.2.3. bölge için oy oranları araştırılıyor. 14 Mayıs seçimleri saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek. Oy kullanacak milyonlarca vatandaş hangi partinin, ne kadar oy aldığını merak ediyor. İstanbul 1.2.3. bölge için oy oranları araştırılıyor. 14 Mayıs seçimleri saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek. Oy kullanacak milyonlarca vatandaş hangi partinin, ne kadar oy aldığını merak ediyor.

    İSTANBUL 1.2.3 BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI 2023

    İstanbul bölge bölge seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.

    İSTANBUL 1.2.3. BÖLGE 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

    Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.

    Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

        SEÇİM BÖLGESİ SAYISI NASIL BELİRLENİR?

        Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı (18)'e kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı (19)'dan (35)'ekadar olan iller iki, (36) ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri numara sırasına göre adlandırılır.

        İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

        İSTANBUL 1. BÖLGE

        ADALAR
        ATAŞEHİR
        BEYKOZ
        ÇEKMEKÖY
        KADIKÖY
        KARTAL
        MALTEPE
        PENDİK
        SANCAKTEPE
        SULTANBEYLİ
        ŞİLE
        TUZLA
        ÜMRANİYE
        ÜSKÜDAR



        İSTANBUL 2. BÖLGE

        BAYRAMPAŞA
        BEŞİKTAŞ
        BEYOĞLU
        ESENLER
        EYÜP
        FATİH
        GAZİOSMANPAŞA
        KAĞITHANE
        SARIYER
        SULTANGAZİ
        ŞİŞLİ
        ZEYTİNBURNU

        İSTANBUL 3. BÖLGE

        ARNAVUTKÖY
        AVCILAR
        BAĞCILAR
        BAHÇELİEVLER
        BAKIRKÖY
        BAŞAKŞEHİR
        BEYLİKDÜZÜ
        BÜYÜKÇEKMECE
        ÇATALCA
        ESENYURT
        GÜNGÖREN
        KÜÇÜKÇEKMECE
        SİLİVRİ
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        Haberler Haberler İstanbul 1.2.3. bölge seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili İstanbul bölge bölge seçim sonuçları listesi!
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