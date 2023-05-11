Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
Biz milletimizi çok seviyoruz. Aziz milletim sıra sende. Devlet ve milletiyle hep birlikte Türkiye çağrımız birliğedir. Komşusu açken tok yatmayacak, ahlaklı, adaletli, erdemli geleceğe çağrıdır. Çağrımız kutlu ceddimizin çağrısıdır.
Kılıçdaroğlu teröristlerle yol yürümekte, zalimlerin kontrolünde, paravan adaydır. Kumar masasının icazetli adayıdır. Onların dümen suyuna girmiştir, CHP tanınmaz hale gelmiştir. Mehmetlerimizin katili Kılıçdaroğlu için çalışmakta.
İmamoğlu provokasyonunun ardında bölücüler ve FETÖ'cüler çıkmıştır. Gelin Aziz Atatürk emanetlerine birlikte destek olalım . CHP ve İYİ Parti yönetimleri yoldan çıktı. Oyun büyük, senaryo karanlıktır.
Muhatapların kimler. Türkiye'de hakkı yenmiş kimse yoktur, eğer varsa da iade etmek namus borcumuzdur.
Terörist Demirtaş'ı bırakmak hangi hakkın konusudur. Teröristler için adalet isteyen CHP yönetimi şehitlerimizin kemiklerini titretme peşindedir.
İYİ Parti genel başkanının PKK'ya avukatlık yapması rezalettir.
Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları rant, çıkar amacında. Diyorum ki yeni Türkiye yeni hayat hep birlikte kurarız. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşarız. Cumhuriyetin yeni yüzyılında Türkiye'yi ihya ederiz.
Terörizmin büyük toprakları parçalamanın bahanesidir. Terörizm hedef ülkelerin iç işlerine karışmanın peşinde. The Economist dergisi Erdoğan gitmeli manşeti atmakta. Karanlık dönemin perdesi kapanmakta. Artık modası geçmiş emperyalist stratejidedir. Erdoğan'a diş geçiremezler, belini eğemezler. Cumhur İttifakı buna izin vermez, Türk milleti izin vermez.