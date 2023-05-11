Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ İSTİKRARI SAĞLAMIŞTIR'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin bekası adına ikinci demokratik atılım olmuştur. Türk milleti devleti ile bir ve bütün olmuştur. Çok şükür mandacılar her zaman kaybetmiştir. Teslimiyetçi ilkesizler hüsrana uğramıştır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikrarı sağlamıştır. Eser ve hizmet siyaseti kesintiye uğramamalı. Türkiye geriye değil ileriye gidecekti. Güvence Türk milletidir.

Verin oyunuzu, bozun şerefsiz oyunu.