MHP Genel Başkanı Bahçeli'den seçimleri hedef alan haçlı artıklarına sert tepki: "Küresel sermaye çeteleri Türkiye'ye yön veremez"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Balıkesir'de hayat mücadelesi veren her vatandaşımı bağrıma basıyorum. 8 gün sonra yapılacak seçimlerin ülkemizin birliğine, milletimizin birliğine, demokrasimizin geleceğine, huzur ve refah getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.

Hedefleri yüksek olanların küçük hesapları olmaz. Sevdası büyük olanların sesi kısık çıkmaz. Pirüpak inancıyla pırıldayan iradesiyle başarmaya azmetmiş olanların karşısında hiçbir engel duramaz, şer odakları tutunamaz. Sevmek için yürek, sürdürmek için emek lazımdır. Mangal gibi yürek, haklı mücadelemizi diri tutan emek vardır. Üfleseniz uçacak, haykırsanız kaçacak çıkarcılar güruhu ne millet sevdamızı bilebilir ne de adanmış hayatları anlayabilir. Yıkılmamızı gözlemleyenler var, dikkat ediniz. Türkiyemiz üzerinde karanlık emeli olanlar var, tetikte durunuz. Seyit Onbaşı, istiklal onurunu sırtlamıştı, şimdi sıra sizde. Ömer Seyfettin 110 yıl evvel fikirleriyle milli şuuru sahiplenmişti, şimdi sıra sizde. Sadece kendi gayretleriyle düşmana karşı etten duvar olup aman vermediler. Gönen dağlarında Nuri Efe, Edremit'te Akça ve Dalkıran Efeler ve neferleriyle nice destanlara imza atmışlardı.

Balıkesir'in işgal yıllarında düşmanı korkutmak amacıyla baca ve soba borusu isiyle boyayan, at ve manda kuyruğuyla heybet kazanan bu suretler Balıkesirli tabak ve deri işçilerimizi unutmak hiç mümkün değildir.

Balıkesir zillete düşmedi, düşmeyecektir. Balıkesirli kardeşlerim Türk düşmanlarına Türkiye üzerinde hesap yapan azgınlaşmış mihraklara aldanmadı, teslim olmadı. 14 Mayıs'ta da aynı duruş ve ahlakı dosta ve düşmana göstermekten kaçınmayacak, geri durmayacaksınız. Cesaretimizin kaynağı tarihtir.

Ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır. Muazzez nitelikli, milli ve ahlaki kucaklaşmanın devlet ve millette kök salması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi refakat edecektir. Güçlü ve tesirli yürütme, fonksiyonel yasama, bağımsız ve tarafsız yargı sayesinde Türkiye'nin önünü hiçbir iç ve dış ihanet odağı kesemeyecektir. Geleceğin gücü Türkiye olacaktır.

Şimdi hepinize soruyorum. Balıkesir'in duruşunu göstermenizi istiyorum. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazır mısınız? Balıkesir'e inanıyorum. Kardeşlerime güveniyorum. Her birlikte ve her şeyden önce Türkiye. Aziz milletim sıra sende. Vatana sahip çıkacak mısınız? Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Aziz milletim sıra sende diyorum.

Ülkümüzden de ülkemizden de vazgeçmeyeceğiz. Edremit'e bağlı Güre köyünde geçen acıklı hikayeyi bilmeyen yoktur. Güre köyünün kahvecisi Mehmet Şevket Efendi'yle eşi Şöhret Hanım'ın oğlu Zekeriya, askerlik için Sarıkamış'a gider. Oğlunun şehadet haberini alınca ciğeri yanar, yüreğine ateş düşer. Ovadaki kekliklere bakarak ızdırabından ağıt yakar "İki keklik bir kayada ötüyor, ötme de keklik derdim bana yetiyor..."