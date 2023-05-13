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    • Haberler
    • 13.05.2023 09:39
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    • 13.05.2023 10:30
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan elebaşı Fethullah Gülen için iade talebi yapılmadı yalanı: Belgelerle tokat

    7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili adım atılmadığı yalanını söyledi. Kamuoyu tarafından açıkça bilinen gerçeği canlı yayında eğip bükmeye çalışan Kılıçdaroğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi. Dağ, teröristbaşının iadesi için atılan adımları tarihleriyle tek tek paylaştı. Adalet Bakanlığı da yalana belgeleriyle cevap vererek 7 kez ABD'den iade talebinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "15 Temmuz dahil 27 suçtan iadesi istedi" ifadeleri kullanıldı.

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan iade talebi yalanı

    7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam katıldığı bir canlı yayında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesinin talep edilmediğini öne sürdü.

    "İADESİ TALEP EDİLMEDİ"
    Kılıçdaroğlu, "Erdoğan talep etmedi ki. Benim bildiğim kadarıyla talep etmedi. (Seçildiğimizde) talep edeceğiz, niye etmeyelim?" ifadelerini kullandı.

    "AÇIK AÇIK YALAN SÖYLÜYOR"
    Bu ifadelere yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise duruma tepki gösterdi.

    Dağ, "Sayın Kılıçdaroğlu canlı yayında açık açık yalan söylüyor. Üstelik tüm kamuoyunun vakıf olduğu bir konuda… O kadar rahat ki yalan konusunda bir profesyonel olduğu çok belli. Türkiye'nin, Kılıçdaroğlu'nun yalanı merkeze alarak ortaya koymuş olduğu siyaset anlayışından kurtulmasına inşallah sadece 1 gün kaldı." dedi.

    İşte Dağ'ın paylaştığı o görsel:

    19 Temmuz 2016
    Türkiye Adalet Bakanlığı, Gülen'in iadesine ilişkin ilk resmi süreci, 19 Temmuz 2016'da ABD'ye Gülen hakkında 4 ayrı iade dosyası göndererek başlattı.

        22-23 Haziran 2016
        ABD Adalet Bakanlığından 3, ABD Dışişleri Bakanlığından 1 temsilcinin yer aldığı 4 kişilik heyet, Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüştü.

        Eylül 2016
        Türkiye, Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle ilk geçici tutuklanma telebini, ABD Adalet Bakanlığına iletti.

        27 Ekim 2016
        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ilk kez 27 Ekim 2016'da beraberindeki heyetle Washington'a giderek, o dönemdeki mevkidaşı Loretta Lynch ile görüştü.

            8 Mayıs 2017
            ABD'li mevkidaşı Sessions ile Washington'da görüşen Bozdağ, darbe teşebbüsünün, örgüt elebaşı Gülen'in emri ve komutasından yapıldığına ilişkin yeni belgeler hakkında bilgi verdi.

            27 Ekim 2016
            Başkan Erdoğan'ın Washington ziyaretinde, ABD Başkanı Trump iel görüşmesinde de Gülen'in iadesi gündeme geldi.

            8 Mayıs 2017
            ABD'ye gönderilen iade talebiyle dosya sayısı 7'ye çıktı.

                13 Temmuz 2018
                Türkiye'ye gelen ABD heyeti, Dışişleri Bakanlığında Türkiye-ABD çalışma grubu toplantısında görüşme gerçekleştirildi.

                3-4 Ocak 2019
                ABD heyetinin 3-4 OCak 2019'da Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerle, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşme sayısı 6'ya çıktı.

                11 Haziran 2019
                Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Washington'a giderek, Gülen'in iade taleplerinin de görüşüldüğü bir dizi temaslarda bulundu.

                    ABD FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve örgütün diğer üst düzey yöneticilerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

                    "7 AYRI İADE TALEBİ GÖNDERİLDİ"
                    Adalet Bakanlığından, Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına belgeli cevap geldi. Bakanlık, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin talep edildiği belgeyi paylaştı.

                    Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
                    "Adalet Bakanlığı tarafından FETÖ elebaşı hakkında 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsünün hemen ardından 19 Temmuz 2016 tarihinde ilk iade talepnamesi gönderilmiş,19 Temmuz 2017 ve 3 Kasım 2017 tarihlerinde olmak üzere toplam 7 ayrı iade talepnamesi ABD makamlarına gönderilmiştir.

                    Bu taleplerle, 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere, FETÖ elebaşı Gülen'in 27 suçtan iadesi istenmiştir. Bahse konu iade dosyalarına tüm deliller eklenmiş, ülkemizde halen devam eden soruşturmalar ve kovuşturmalar kapsamında elde edilen yeni deliller de derdest iade talepleri üzerinden ABD'ye ayrıca gönderilmiştir. Özellikle, FETÖ elebaşından aldıkları talimatlara istinaden darbe teşebbüsünü planlayıp yöneten ve 15 Temmuz gecesinde, darbe teşebbüsünün merkezi olan Ankara Akıncı Askeri Üssü'nde yakalanan 5 sivil FETÖ üst düzey yöneticisinin birbirleriyle ve FETÖ elebaşı Gülen'le irtibatına ilişkin deliller ABD'ye gönderilmiştir.

                    Diğer taraftan, FETÖ elebaşı Gülen'in iade dosyalarına ilişkin olarak ABD makamlarınca talep edilen ek bilgiler de eksiksiz olarak gönderilmiştir. İade süreci kapsamında Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ tarafından 26 Ekim 2016 ve 8 Mayıs 2017 tarihlerinde ABD'ye ziyaretler gerçekleştirilmiş, ABD Adalet Bakanına hitaben 5 Ağustos 2016 ve 14 Şubat 2017 tarihli mektuplar sunulmuş, ayrıca ABD Adalet Bakanı ile 21 Mart 2017 tarihinde telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş; Önceki Dönem Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül de 12 Haziran 2019 tarihinde ABD'ye ziyaret gerçekleştirmiş, bu vesilelerle pek çok kere FETÖ elebaşının iadesine yönelik haklı taleplerimiz vurgulanmıştır.

                    Ayrıca, 4 Haziran 2018 tarihinde FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade taleplerine ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi heyetine Bakanlığımızca bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelmeleri sağlanmıştır. Bu vesileyle, iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirildiği bir kez daha teyit edilmiştir. Kamuoyu tarafından bilinen bu gerçeklere ve CHP heyetine bilgilendirme yapılmış olmasına rağmen 'FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iadesinin talep edilmediğini' iddia etmek büyük bir yalan ve gerçekleri görmezden gelmektir."
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