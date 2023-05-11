Jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak 2023? JGK Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş atama sonuçları belli oldu mu? Mayıs ayı e-Devlet JGK atama listesi!
Jandarma atama sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı'na 500 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli) sözleşmeli uzman erbaş alınacağı duyurulmuştu. Başvurular 11 Mayıs'ta sona erdi. Peki, Jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak 2023? JGK Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş atama sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar...
Jandarma atama sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Jandarma Genel Komutanlığı 500 sözleşmeli uzman erbaşı kadrosuna katacağını duyurmuştu. Bunun üzerine başvuru sonuçları ve atama tarihleri merak edildi. Peki, Jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak 2023? JGK Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş atama sonuçları belli oldu mu? Mayıs ayı e-Devlet atama listesi!
Ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuru yapabilecekler. KPSS puanı olmayan ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacak. İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylar için KPSS puanı aranmayacak ve başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaklar.
Başvuru şartlarına ilişkin bilgilere "https://vatandas.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet sitelerinde yayımlanacak olan "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.
2023 JANDARMA ATAMA LİSTESİ YAYIMLANDI MI?
Jandarma Genel Komutanlığı atama ve terfi kararları listesi henüz yayımlanmadı. Atama listesinin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.