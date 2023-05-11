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    • 11.05.2023 10:04
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 14 Mayıs çağrısı: Kimse Kürt kardeşimin iradesine ipotek koyamayacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Kürt vatandaşların haklarının iadesi için büyük çabalar sarf edildiğini vurgulayarak, "Sizler, samimi gayretlerimizin en yakın şahitlerisiniz " ifadelerini kullandı. Kimsenin Kürt seçmenin iradesini engel koyamayacağını belirten Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’nı Kürt kardeşlerimizin de desteğiyle hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs çağrısı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Kürt vatandaşların haklarının iadesi için büyük çabalar sarf edildiğini vurguladı.

    Başkan Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:
    Sevgili Kürt kardeşlerim

    Bugüne kadar ananızın ak sütü gibi helal olan haklarınızı size teslim etmek için büyük mücadeleler verdik.

    Analar ağlamasın, yüreklere ateş düşmesin diye çok ciddi çabalar harcadık.

    Sizler, samimi gayretlerimizin en yakın şahitlerisiniz.

    Hangi badireleri aşarak bugünlere geldiğimizi, önümüze hangi tuzakların kurulduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz.

    Elbette eksiklerimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız olmuştur; fakat Türkiye'ye hak ve özgürlükler alanında kazandırdıklarımız ortadadır.

    Bunlardan geriye gidişe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

        Her kim terör tehdidi altındaki eski Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa, karşısında bizi bulacaktır.

        Her kim gariban Kürt çocuklarının eline silah verip askere, polise, insanımıza kurşun sıktırmaya kalkarsa, karşısında bizi bulacaktır.

        Her kim emperyalist güçler adına milletimizin huzuruna kastederse, karşısında bizi bulacaktır.

        Her kim haklarınıza el uzatmaya teşebbüs ederse, karşısında Tayyip Erdoğan'ı bulacak, Cumhur İttifakı'nı bulacaktır.

        Rabbim ömür, milletimiz de yetki verdikçe;

        Bu ülkede analar bir daha ağlamayacak…

            Çocuklarımızı kimse dağa zorla kaçıramayacak…

            Geceyle birlikte şehirlerimize terörün karanlığı çökmeyecek…

            Benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, silah zoruyla kimse iradesine ipotek koyamayacak

            Türkiye, 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olana kadar çalışacağız.

            Türkiye Yüzyılı'nı Kürt kardeşlerimizin de desteğiyle hep beraber inşa edeceğiz.
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