Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 14 Mayıs çağrısı: Kimse Kürt kardeşimin iradesine ipotek koyamayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Kürt vatandaşların haklarının iadesi için büyük çabalar sarf edildiğini vurguladı.
Başkan Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:
Sevgili Kürt kardeşlerim
Bugüne kadar ananızın ak sütü gibi helal olan haklarınızı size teslim etmek için büyük mücadeleler verdik.
Analar ağlamasın, yüreklere ateş düşmesin diye çok ciddi çabalar harcadık.
Sizler, samimi gayretlerimizin en yakın şahitlerisiniz.
Hangi badireleri aşarak bugünlere geldiğimizi, önümüze hangi tuzakların kurulduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz.
Elbette eksiklerimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız olmuştur; fakat Türkiye'ye hak ve özgürlükler alanında kazandırdıklarımız ortadadır.
Bunlardan geriye gidişe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.