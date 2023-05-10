"Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen" Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzcelilerden pankart golü

Masada sürüp giden kavgaların ardından kendini ortak aday olarak dayatan Kemal Kılıçdaorğlu, seçimi kazanabilmek adına ilk olarak HDP'nin kapsını çaldı. Meclis'te kapalı kapılar ardından yürütülen pazarlıklar sonunda HDP, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu.
Uzun süredi merak edilen pazarlıkların ardından ihanet niteliğinde kararlar çıktı.
İHANETİN TEMELİNİ DÖŞEYEN 4 MADDE
PKK'nın siyasi temsilcisi HDP, koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını 29 Ocak'ta yapılan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Genel Kurulu'nun basına kapalı oturumunda aldı.
Kararlar şu şekilde:
-HDP kontenjanından 1 veya 2 kişi bakan yapılacak. Tepki çekmemek için bu isimler daha az bilinen HDP'liler arasından seçilecek.
- Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven gibi isimler yeniden yargılanacak ve serbest kalmaları sağlanacak.
KANTONLARLA PARÇALAMA PLANI
- Türkiye'de güçlü olunan bölgelerde özerklik ilan edilecek. Suriye'nin kuzeyinde federasyon, Doğu ve Güneydoğu illerinde özyönetim, İstanbul'da da Esenyurt, Kanarya ve Esentepe'de kanton ilan edilecek.
- Aday olursa Kemal Kılıçdaroğlu desteklenecek. Kılıçdaroğlu aday olmazsa, bu karar ilgili adaya göre gözden geçirilecek.
"KÜRDİSTAN'A ÖZGÜRLÜK"
HDP Van adayı Sinan Çiftyürek de yeni açıklamaları ile kirli pazarlıkları afişe etti.
Çiftyürek, "Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı çok önemli bir ittifak. 9 siyasi parti ve örgüt bu ittifakta yer alıyoruz. Geç de olsa bu ittifakla halkımıza müjdeli bir haber vermiş olduk. Deklarasyonumuzda 5 önemli madde yer alıyor. Birincisi; Kürdistan'a statü istiyoruz. Güney'de resmi bir statü var. Rojava'da bir statü var. Kuzey statüsüz kalamaz. Sloganımız 'Türkiye'ye demokrasi, Kürdistan'a özgürlük" ifadelerini kullandı.