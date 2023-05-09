AK Parti İstanbul seçmenini sandığa taşıyor: İkameti başka ilde olana ücretsiz ulaşım

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşamasına rağmen ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği verilecek. Başvurular, ilçe başkanlıklarına yapılabilecek.

ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, seçmenleri yakından ilgilendiren bir müjde paylaştı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, tüm seçmenlerin oy hakkını kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım desteği verileceği açıklandı.