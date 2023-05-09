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    • Haberler
    • 09.05.2023 13:42
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    • 09.05.2023 14:01
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    AK Parti İstanbul seçmenini sandığa taşıyor: İkameti başka ilde olana ücretsiz ulaşım

    14 Mayıs seçimlerine birkaç gün kala; AK Parti seçmenleri sandığa götürebilmek adına önemli bir çalışma başlattı. AK Parti, İstanbul teşkilatı, İstanbul'da yaşamasına karşın ikameti başka ilde olan vatandaşları ilçe başkanlıkları organizesinde ücretsiz olarak taşıyacak.

    takvim.com.tr
    İkameti başka ilde olana ücretsiz ulaşım

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşamasına rağmen ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği verilecek. Başvurular, ilçe başkanlıklarına yapılabilecek.

    ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ
    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, seçmenleri yakından ilgilendiren bir müjde paylaştı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, tüm seçmenlerin oy hakkını kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım desteği verileceği açıklandı.

    İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
    "İstanbul'da yaşamasına rağmen resmi ikameti başka şehirde olan vatandaşlarımızın dikkatine; İstanbul'umuzda bulunduğunuz ilçenin 'İlçe Başkanlığına' başvurarak gidiş-dönüşlerinizi size sağlanacak otobüs ile ÜCRETSİZ bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz."

    BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ
    AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişi katıldı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinginde, "Biz İstanbul'u çok seviyoruz ama çok seviyoruz. 14 Mayıs'ta balkon konuşmasını İstanbul ile beraber yapacağız. Tamam. Durmak yok, durmak yok, durmak yok. Allah sizlerden razı olsun. Canım sizlere feda, sağ olun, var olun." ifadelerini kullanmıştı.

        HANGİ İLDE KAÇ SEÇMEN OY KULLANACAK?
        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde yurt içi ve yurt dışında oy kullanacak toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu açıkladı.

        İllere bakıldığında liste başında nüfusu itibarıyla İstanbul yer alıyor. 30 bin 803 sandık kurulacak ve 11 milyon 350 bin 969 seçmen de oy kullanmak için sandık başına gidecek. İkinci sırada Ankara yer alıyor. 12 bin 251 sandık kurulacak. 4 milyon 280 bin 941 seçmen görülüyor.

            Üçüncü sırada ise İzmir var. 9 bin 877 sandık kurulacak. 3 milyon 441 bin 36 seçmen olacak. İlk üç sıralama bu şekilde. Merak edilen konulardan biri; liste başı İstanbul'du.

            Listenin son sırasında Bayburt var. Nufüsu itibarıyla 290 sandık kurulacak. İlde 57 bin 116 seçmen bulunuyor.

            OY SAYISI 1 MİLYON 763 BİNİ AŞTI
            Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında, temsilciliklerde 1 milyon 642 bin 721, gümrüklerde ise 120 bin 640 seçmen oy kullandı.

            Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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                Haberler Haberler AK Parti İstanbul seçmenini sandığa taşıyor: İkameti başka ilde olana ücretsiz ulaşım
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