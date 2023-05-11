Kız Kulesi açıldı mı, ne zaman ziyarete açılacak? Açılış saat kaçta olacak? Kız Kulesi'nin hikayesi ne?

Kız Kulesi'nin hikayesi ışıklarla anlatılacak

11 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak olan Kız Kulesi'nin İstanbul'da yeniden bir cazibe merkezi haline gelmesi de planlanıyor. Bu sebeple Kız Kulesi ve Galata Kulesi arasında şiirlere ve hikayelere konu olan aşkı anlatan eşsiz bir ışık ve ses gösterisi de tasarlandı. İlk gösteri Kız Kulesi'nin ziyarete açılacağı 11 Mayıs Perşembe akşamı, saat 21.00'de yapılacak ve her akşam aynı saatte tekrar edilecek.