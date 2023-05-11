Kız Kulesi açıldı mı, ne zaman ziyarete açılacak? Açılış saat kaçta olacak? Kız Kulesi'nin hikayesi ne?

İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasında.
2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin 11 Mayıs akşamı açılacağını açıkladı.
Çevre düzenlemesi de tamamlanan tarihi yapı açılışa sayılı günler kala görüntülendi. Üsküdar sahiline gelenler de Kız Kulesi'ni fotoğrafladı.
Kız Kulesi'nin hikayesi ışıklarla anlatılacak
11 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak olan Kız Kulesi'nin İstanbul'da yeniden bir cazibe merkezi haline gelmesi de planlanıyor. Bu sebeple Kız Kulesi ve Galata Kulesi arasında şiirlere ve hikayelere konu olan aşkı anlatan eşsiz bir ışık ve ses gösterisi de tasarlandı. İlk gösteri Kız Kulesi'nin ziyarete açılacağı 11 Mayıs Perşembe akşamı, saat 21.00'de yapılacak ve her akşam aynı saatte tekrar edilecek.