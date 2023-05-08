Göreve başlamak için istenen belgeler neler? 45 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak 2023? 8 Mayıs'ta atanan öğretmenler ne zaman çalışacak?

45 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri sona ermiş, atamalar ise 8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler heyecanla göreve başlayacakları günü bekliyor. Peki,45 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Göreve başlamak için istenen belgeler neler? 8 Mayıs'ta atanan öğretmenler ne zaman çalışacak? İşte detaylar...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 8 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?
Atanan öğretmenler 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacaklar...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebileceklerdir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecektir. Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.
Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülmeyen adaylar hakkında alınan karar ile bu karara ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmeler Bakanlığa bildirilecektir.
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