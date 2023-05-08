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    • Haberler
    • 08.05.2023 10:58
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    • 08.05.2023 10:58
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    Göreve başlamak için istenen belgeler neler? 45 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak 2023? 8 Mayıs'ta atanan öğretmenler ne zaman çalışacak?

    Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, merakla beklenen bir dönemin sonunda nihayet açıklanacak. 8 Mayıs tarihinde açıklanması planlanan atama sonuçlarıyla birlikte, 45 bin öğretmen adayı göreve başlama heyecanını yaşayacak. Ancak ataması yapılan öğretmenlerin görev süresi ve başlangıç tarihi gibi konular da merak edilenler arasında yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

    45 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri sona ermiş, atamalar ise 8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler heyecanla göreve başlayacakları günü bekliyor. Peki,45 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Göreve başlamak için istenen belgeler neler? 8 Mayıs'ta atanan öğretmenler ne zaman çalışacak? İşte detaylar...

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 8 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

    Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

    ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

    Atanan öğretmenler 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacaklar...

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

    Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebileceklerdir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecektir. Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

    Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülmeyen adaylar hakkında alınan karar ile bu karara ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmeler Bakanlığa bildirilecektir.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        Göreve başlatılmak üzere atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenler, en erken 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla görevlerine başlayabilecek olup atama kararnameleri bu tarihten önce kendilerine tebliğ edilenler bakımından göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süre 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Atama kararnameleri 1 Eylül 2023 tarihi ve sonrasında tebliğ edilenler bakımından ise göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süre tebliğ tarihinden itibaren başlayacaktır.

        MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023

        Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

        Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 04/04/2023

        Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

        Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

        Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

        Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

        Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,

        Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,

        Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren
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        Haberler Haberler Göreve başlamak için istenen belgeler neler? 45 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak 2023? 8 Mayıs'ta atanan öğretmenler ne zaman çalışacak?
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