Milyonlarca vatandaşın katıldığı "Yüzyılın Mitingi" Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşiyor. Peki, AK Parti Büyük İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? 7 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine toplam kaç kişi gitti, katılım sayısı kaç? İşte merak edilenler...
AK PARTİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?
1 Milyon 700 bin katılım gerçekleşti.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Milyonlar alanda toplanmaya başlarken 14 Mayıs'ta AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın seçim zaferinin müjdeleyen miting alanı havadan görüntülendi.