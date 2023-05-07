AK Parti Büyük İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? 7 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine toplam kaç kişi gitti, katılım sayısı kaç?

MUHTEŞEM MİTİNG



Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle tarihin en kalabalık mitinglerinden birine ev sahipliği yapıyor.