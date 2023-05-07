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    • 07.05.2023 16:58
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    AK Parti Büyük İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? 7 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine toplam kaç kişi gitti, katılım sayısı kaç?

    Büyük istanbul mitingi için geri sayım sona erdi. AK Parti'nin İstanbul seçmeni, seçime 1 hafta kala yüzyılın mitinginde "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitap edeceği "Büyük İstanbul Mitingi" Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşiyor. Peki, AK Parti Büyük İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine toplam kaç kişi gitti, katılım sayısı kaç? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    AK Parti Büyük İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

    Milyonlarca vatandaşın katıldığı "Yüzyılın Mitingi" Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşiyor. Peki, AK Parti Büyük İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? 7 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine toplam kaç kişi gitti, katılım sayısı kaç? İşte merak edilenler...

    AK PARTİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

    1 Milyon 700 bin katılım gerçekleşti.

    Tarihi İstanbul mitingine rekor katılım!



    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Milyonlar alanda toplanmaya başlarken 14 Mayıs'ta AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın seçim zaferinin müjdeleyen miting alanı havadan görüntülendi.

        MUHTEŞEM MİTİNG

        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle tarihin en kalabalık mitinglerinden birine ev sahipliği yapıyor.



        SEMBOL ALANDA MİTİNG

        Miting, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.
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        Haberler Haberler AK Parti Büyük İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? 7 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine toplam kaç kişi gitti, katılım sayısı kaç?
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