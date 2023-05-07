45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI! MEBBİS 8 Mayıs 2023 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları İL İL İSİM LİSTESİ e-Devlet! Sınıf öğretmenliği, Anaokul öğretmenliği...
45 bin sözleşmeli öğetmen atama tercih sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde tercih süreci tamamlanan 45 bin sözleşmeli öğretmenin gözü kulağı sonuçlara çevrildi. Tercihlerini yapan öğretmen adayları için kritik gün geldi. Peki, 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı? Öğretmen atama tercih sonuçlarına nereden bakılır? Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Ek atama yapılacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler!
07.05.2023 22:39 - Son Güncelleme: 07.05.2023 22:56
45 bin öğretmen atama tercih sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamada 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınan tercih işlemlerinin ardından atama sonuçlarının 8 Mayıs Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. Peki, 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına nereden bakılır? Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? İşte merak edilenler!
ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL'DEN İTİBAREN OKULLARDA OLACAK
45 bin öğretmen atama tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, atanan öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.