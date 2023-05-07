45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI! MEBBİS 8 Mayıs 2023 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları İL İL İSİM LİSTESİ e-Devlet! Sınıf öğretmenliği, Anaokul öğretmenliği...

45 bin öğretmen atama tercih sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamada 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınan tercih işlemlerinin ardından atama sonuçlarının 8 Mayıs Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. Peki, 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına nereden bakılır? Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? İşte merak edilenler!