7'li koalisyona şehit babasından yüzlerini kızartacak soru: Evlatlarımızı şehit edenlerle yol yürümekten utanmıyor musunuz?

6'lı diye başlayıp kaçlı oldukları belli olmayan masa, bebek katili Öcalan ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaat ediyor. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? İçinde vatan sevgisi olan herkes sandığa giderken bunları düşünsün
Şanlıurfa Halfeti'de 2019'da PKK'yla çatışmada şehit düşen 2 çocuk babası Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) babası İsmail Kayadibi, PKK ve siyasi uzantılarının açık desteğiyle seçime giden Millet İttifakı'na oğlunun mezarı başında isyan etti.
VİCDANI SIZLAMIYOR MU?
İşte Kayadibi'nin sözleri:
6'lı diye başlayıp kaçlı oldukları belli olmayan Millet İttifakı'na sesleniyorum. Evlatlarımızın adını kullanarak siyaset yapmasınlar. Bir şehit ailesinin görüntülerini izinsiz şekilde kullandılar. İçlerinde milliyetçi olduğunu söyleyenler vardı, bunların hiç mi yüreği sızlamıyor. HDP ile işbirliği yapılmasından? Bebek katili Öcalan ve Demirtaş'a özgürlük vaat edenlerle yol yürümekten utanmıyorlar mı? Evlatlarımızı şehit edenlerle bir arada olurken vicdanları sızlamıyor mu?
BİZİM ÇOCUKLARIMIZI KİM ÖLDÜRDÜ?
İçinizde ufak bir memleket sevgisi, bayrağın ve şehitlerimizin hatırı varsa oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun ve iki kez düşünün. Millete sesleniyorum, bizim çocuklarımızı kim öldürdü? Halkımız evlatlarımızı şehit edenlerle yol yürüyenlere nasıl oy verecek? Şehit ailelerinin döktüğü her bir damla gözyaşının hesabını verecekler.