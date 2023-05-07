7'li koalisyona şehit babasından yüzlerini kızartacak soru: Evlatlarımızı şehit edenlerle yol yürümekten utanmıyor musunuz?

6'lı diye başlayıp kaçlı oldukları belli olmayan masa, bebek katili Öcalan ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaat ediyor. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? İçinde vatan sevgisi olan herkes sandığa giderken bunları düşünsün

Şanlıurfa Halfeti'de 2019'da PKK'yla çatışmada şehit düşen 2 çocuk babası Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) babası İsmail Kayadibi, PKK ve siyasi uzantılarının açık desteğiyle seçime giden Millet İttifakı'na oğlunun mezarı başında isyan etti.