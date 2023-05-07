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    • Haberler
    • 07.05.2023 07:31
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    • 07.05.2023 07:31
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    7'li koalisyona şehit babasından yüzlerini kızartacak soru: Evlatlarımızı şehit edenlerle yol yürümekten utanmıyor musunuz?

    7'li koalisyon seçimi kazanmak adına Kandil'e karşılıksız tavizler vermekten çekinmiyor. Neredeyse her gün bir elebaşı çıkarak koalisyona ve ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulunuyor. Desteğin arkasında özerklik, kayyumların kaldırılması, teröristlere af gibi skandal taleplerin kabul edilmesinin yattığını öğrenildi. Terörle mücadelede şehit düşen sivil, asker ve polislerin yakınları ise; bu kirli işbirliğine lanet okuyor. 2019'da PKK'yla çatışmada şehit düşen Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin babası, "Bebek katili Öcalan ve Demirtaş'a özgürlük vaat edenlerle yol yürümekten utanmıyorlar mı?" sözleriyle kanlı ortaklığa tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    7’li koalisyona şehit babasından yüzlerini kızartacak soru

    6'lı diye başlayıp kaçlı oldukları belli olmayan masa, bebek katili Öcalan ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaat ediyor. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? İçinde vatan sevgisi olan herkes sandığa giderken bunları düşünsün

    Şanlıurfa Halfeti'de 2019'da PKK'yla çatışmada şehit düşen 2 çocuk babası Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) babası İsmail Kayadibi, PKK ve siyasi uzantılarının açık desteğiyle seçime giden Millet İttifakı'na oğlunun mezarı başında isyan etti.

    VİCDANI SIZLAMIYOR MU?
    İşte Kayadibi'nin sözleri:
    6'lı diye başlayıp kaçlı oldukları belli olmayan Millet İttifakı'na sesleniyorum. Evlatlarımızın adını kullanarak siyaset yapmasınlar. Bir şehit ailesinin görüntülerini izinsiz şekilde kullandılar. İçlerinde milliyetçi olduğunu söyleyenler vardı, bunların hiç mi yüreği sızlamıyor. HDP ile işbirliği yapılmasından? Bebek katili Öcalan ve Demirtaş'a özgürlük vaat edenlerle yol yürümekten utanmıyorlar mı? Evlatlarımızı şehit edenlerle bir arada olurken vicdanları sızlamıyor mu?

    BİZİM ÇOCUKLARIMIZI KİM ÖLDÜRDÜ?
    İçinizde ufak bir memleket sevgisi, bayrağın ve şehitlerimizin hatırı varsa oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun ve iki kez düşünün. Millete sesleniyorum, bizim çocuklarımızı kim öldürdü? Halkımız evlatlarımızı şehit edenlerle yol yürüyenlere nasıl oy verecek? Şehit ailelerinin döktüğü her bir damla gözyaşının hesabını verecekler.

        BU SEÇİM, VATAN-MİLLET SEÇİMİ
        Bu seçim parti seçimi değil, 100 yılın seçimi, vatan, millet, bayrak seçimi. Karşıdakilerin cumhurbaşkanı adayı Türk bayrağı altında bile demeç vermiyor. Bunların hayatı yalan. İHA, SİHA düşmanlarına bu ülkeyi teslim etmeyiz.

        ŞEHİT ANNELERİNE EN GÜZEL HEDİYE
        14 Mayıs bu yıl aynı zamanda Anneler Günü. Şehit annelerinin boynu her zaman bükük. Bu Anneler Günü'nde şehit annelerinin yüzünü güldürmek isteyenler seçimde doğru tercihte bulunsunlar. Şehit annelerine en güzel hediye, millet sevdalıların oylarıdır.

        ŞEHİTLİĞE ELEKTRİK VERİLMESİNİ GECİKTİRDİ
        Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin babası İsmail Kayadibi, 5 ay boyunca oğlunun kabrinin bulunduğu polis şehitliğinin elektriksiz kaldığını anlattı.

        Kayadibi, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş neredeydi? Trafo arızası için başvuru yaptık. Dağıtım şirketi, belediyenin abonelik başvurusu yapması gerektiğini söyledi. 10 Nisan Polis Haftası'ndan bir gün önce abonelik yaptırıldı. Belediyeyi idare edemeyen bir insan nasıl cumhurbaşkanı yardımcısı olacak? Şehitliğe hizmet etmeyen kişi, şehitlerin adını kullanmasın. Seçilmeden bize böyle davrananlar velev ki seçilseler buraları yerinden ederler" diye konuştu.
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            7’li koalisyona şehit babasından yüzlerini kızartacak soru
            Haberler Haberler 7'li koalisyona şehit babasından yüzlerini kızartacak soru: Evlatlarımızı şehit edenlerle yol yürümekten utanmıyor musunuz?
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