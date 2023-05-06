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    • Ekonomi
    • 06.05.2023 23:39
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    • 06.05.2023 23:39
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    SSK, Bağ-Kur EMEKLİ MAAŞ HESABI | Temmuz 2023 ZAMLI MAAŞ TABLOSU! Enflasyon farkı + refah payı! En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

    Emekli maaş hesabı için araştırmalar hızlandı. Temmuz ayına kısa bir süre kala maaş hesapları yapılmaya başlandı.Temmuz zammı için 4 aylık oran netleşirken geriye sadece 2 veri kaldı. Peki Memur ve emekli maaşları Temmuz’da ne kadar olacak? İşte, memur ve emekli zammında son durum...

    takvim.com.tr
    En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

    Mayıs ve Haziran ayı oranları belli olduktan sonra memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranları netlik kazanacak. Memur maaşlarına toplu sözleşme gereği enflasyon oranları dikkate alınarak zam yapılıyor. İşte detaylar...

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEMMUZ ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitinge katıldı.

    Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." diye konuştu.

    EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

    Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan peş peşe müjde verdi.

    Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

        7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

        EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU!

        Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı Yüzde 15,22 olarak hesaplandı.

        6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE OLACAK?

        6 aylık enflasyon oranı, Mayıs ve Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Öte yandan Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 olacağı tahmin ediliyor.

        EMEKLİ EK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Tahmini olarak hesaplanan 6 aylık enflasyon rakamları baz alındığında emekli zam oranının refah payı ile birlikte yüzde 30 veya 35 olması bekleniyor. Konu ile ilgili son kararı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

            SSK VE BAĞ-KUR TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

            SSK (2000 ÖNCESİ)

            2023 Ocak: 6.093 TL

            4 aylık (%15,22): 7.020 TL

            6 aylık (%21,13): 7.380 TL

            SSK (2000 SONRASI)

            2023 Ocak: 3.778 TL

            4 aylık (%15,22): 4.353 TL

            6 aylık (%21,13): 4.576 TL

            BAĞKUR (ESNAF)

            2023 Ocak: 5.456 TL

            4 aylık (%15,22): 6.286 TL

            6 aylık (%21,13): 6.609 TL

            BAĞKUR (TARIM)

            2023 Ocak: 4.336 TL

            4 aylık (%15,22): 4.996 TL

            6 aylık (%21,13): 5.252 TL
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            Haberler Ekonomi SSK, Bağ-Kur EMEKLİ MAAŞ HESABI | Temmuz 2023 ZAMLI MAAŞ TABLOSU! Enflasyon farkı + refah payı! En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
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