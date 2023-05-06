SSK, Bağ-Kur EMEKLİ MAAŞ HESABI | Temmuz 2023 ZAMLI MAAŞ TABLOSU! Enflasyon farkı + refah payı! En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Mayıs ve Haziran ayı oranları belli olduktan sonra memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranları netlik kazanacak. Memur maaşlarına toplu sözleşme gereği enflasyon oranları dikkate alınarak zam yapılıyor. İşte detaylar...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEMMUZ ZAMMI AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitinge katıldı.
Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." diye konuştu.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK
Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan peş peşe müjde verdi.
Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.