SSK, Bağ-Kur EMEKLİ MAAŞ HESABI | Temmuz 2023 ZAMLI MAAŞ TABLOSU! Enflasyon farkı + refah payı! En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı Yüzde 15,22 olarak hesaplandı.