CHP'li Kadıköy Belediyesi zabıtalarının rüşvet alma anı kamerada! Yakayı böyle ele verdiler

MALİ ŞUBEYE ŞİKAYET SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Stat çevresinde tezgah açan seyyar satıcı mali şube polisine gelerek şikayetçi oldu. Müştekiler geçen yıla oranla bu yıl istenen rüşveti artık ödeyemediklerini beyan etti. Ardından polisle iş birliği yapıldı.

4 Ağustos 2022 Perşembe günü Fenerbahçe-Slavacko maçı öncesi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu önüne tezgah açan seyyar satıcılar izlemeye alındı. Bu sırada daha önce de birçok kez olduğu gibi 2 zabıta seyyar satıcılardan rüşvet almaya geldi. Tezgahları tek tek dolaşan ve paralarıa alan 2 zabıta kamera ile kaydedildi.