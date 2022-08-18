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    • Yaşam
    • 18.08.2022 13:19
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    • 18.08.2022 13:29
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    CHP'li Kadıköy Belediyesi zabıtalarının rüşvet alma anı kamerada! Yakayı böyle ele verdiler

    Geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe-Slovacko maçı öncesinde CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıtaların seyyar satıcılardan rüşvet toplayacağı ihbarının ardından operasyon düzenlenmişti. Operasyonun ardından belediye görevlisi 2 kişi tutuklandı. Zabıtaların rüşvet aldığı anlara ilişkin de görüntüler ortaya çıktı.

    CHP’li belediye zabıtalarının rüşvet alma anı kamerada

    İstanbul Kadıköy Belediyesi'nde görevli 2 zabıtanın Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresindeki rüşvet çarkı takibe takılmıştı. Tutuklanan 2 zabıtanın seyyar satıcılardan rüşvet aldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

    STADYUM ÇEVRESİNDE RÜŞVET ÇARKI
    Kadıköy Belediyesi zabıtalarının inşaatları haraca bağladığı ve birçok inşaattan rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı. Çok sayıda gözaltı ve tutuklama kararı sonrası bu kez Şükrü Saraçoğlu Stadyumu etrafındaki seyyar satıcılardan rüşvet alan zabıtalar tespit edildi.

    MALİ ŞUBEYE ŞİKAYET SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ
    Stat çevresinde tezgah açan seyyar satıcı mali şube polisine gelerek şikayetçi oldu. Müştekiler geçen yıla oranla bu yıl istenen rüşveti artık ödeyemediklerini beyan etti. Ardından polisle iş birliği yapıldı.

    4 Ağustos 2022 Perşembe günü Fenerbahçe-Slavacko maçı öncesi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu önüne tezgah açan seyyar satıcılar izlemeye alındı. Bu sırada daha önce de birçok kez olduğu gibi 2 zabıta seyyar satıcılardan rüşvet almaya geldi. Tezgahları tek tek dolaşan ve paralarıa alan 2 zabıta kamera ile kaydedildi.

    GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
    Seyyar satıcılardan rüşvet alan zabıtaların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntülerde zabıtaların rüşvet aldığı net şekilde görülüyor.

    2 ZABITA TUTUKLANDI
    Ekipler 2 zabıtayı suçüstü yakalayıp gözaltına almıştı. Birinin örgütlü olarak rüşvet almak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından daha önce adli işlem gördüğü belirlenmişti. İkisi zabıta da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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    Haberler Yaşam CHP'li Kadıköy Belediyesi zabıtalarının rüşvet alma anı kamerada! Yakayı böyle ele verdiler
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