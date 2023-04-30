TOKİ'nin Nurdağı'ndaki deprem konutları projesinde yoğun çalışma! 27 bloğun yapımı sürüyor

"Haftaya kat betonlarını dökmeye başlayacağız. 20 blokta da kazı çalışmaları devam ediyor. Projede 456 konut var. Deprem performansı kanıtlanmış radye temel üzeri tünel kalıp sistemiyle inşa ediyoruz. Bütün konutlarımız bu şekilde yapılıyor. Vatandaşlar rahat ve güvenli şekilde oturabilirler. Deprem performansları daha önce kanıtlanmış, denetimlerimizi ve kontrollerimizi yaparak sistemi işletiyoruz."



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