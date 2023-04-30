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    • 30.04.2023 15:07
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    • 30.04.2023 15:11
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    Orkut Baysal kimdir, kaç yaşındaydı? Milli paraşütçü Orkut Baysal'ın ölüm nedeni ne? Fethiye paraşüt kazası son dakika!

    Orkut Baysal hakkında aramalar sın saatlerde hız kazandı. Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcularından Orkut Baysal, geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Peki, Orkut Baysal kimdir, kaç yaşındaydı? Milli paraşütçü Orkut Baysal'ın ölüm nedeni ne? İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Milli paraşütçü Orkut Baysal hayatını kaybetti

    Milli paraşütçü Orkut Baysal yaşamını yitirdi. Bu kapsamda Baysal hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Orkut Baysal kimdir, kaç yaşındaydı? Milli paraşütçü Orkut Baysal'ın ölüm nedeni ne? Fethiye paraşüt kazası nasıl oldu? İşte detaylar...

    Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden milli paraşütçüler Andaç Ünsal ile Orkut Baysal tandem (ikili) uçuş yaptı. Aynı zamanlarda 1200 metre pistinden de İngiliz uyruklu Thomas Aitken single (tekli) atlayış gerçekleştirdi.

    İniş sırasında rüzgarın etkisiyle havada çarpışan paraşütler, bir otelin binasına çarptıktan sonra havuz kenarına düştü.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 pilot, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ağır yaralı Orkut Baysal, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ünsal ve Aitken'in hayati tehlikesi bulunmuyor.
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        Haberler Haberler Orkut Baysal kimdir, kaç yaşındaydı? Milli paraşütçü Orkut Baysal'ın ölüm nedeni ne? Fethiye paraşüt kazası son dakika!
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