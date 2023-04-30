Orkut Baysal kimdir, kaç yaşındaydı? Milli paraşütçü Orkut Baysal'ın ölüm nedeni ne? Fethiye paraşüt kazası son dakika!

Milli paraşütçü Orkut Baysal yaşamını yitirdi. Bu kapsamda Baysal hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Orkut Baysal kimdir, kaç yaşındaydı? Milli paraşütçü Orkut Baysal'ın ölüm nedeni ne? Fethiye paraşüt kazası nasıl oldu? İşte detaylar...

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden milli paraşütçüler Andaç Ünsal ile Orkut Baysal tandem (ikili) uçuş yaptı. Aynı zamanlarda 1200 metre pistinden de İngiliz uyruklu Thomas Aitken single (tekli) atlayış gerçekleştirdi.