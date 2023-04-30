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    • 30.04.2023 18:27
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    • 30.04.2023 19:12
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    BEŞİKTAŞ GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE | BJK - GS derbi maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! CANLI YAYIN HD İZLE!

    Beşiktaş - Galatasaray maçı için canlı yayın linkleri maça dakikalar kala sıkça araştırılmaya başlandı. Bu akşam Galatasara, ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Maçın 11'leri belli olurken, Beşiktaş'ın yıldız isimleri Dele Alli, Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç'un bu akşamki maçta forma giyemeyeceği ortaya çıktı. BJK- GS maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki Beşiktaş-Galatasaray maçı saat kaçta? İşte BEŞİKTAŞ GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE | BJK - GS derbi maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! CANLI YAYIN HD İZLE!

    BEŞİKTAŞ GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE

    Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı için geri sayım sona erdi. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı BJK - GS derbi maçı bu akşam oynanacak. Süper Lig'in 32. haftasındaki dev maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ediyor. Peki BJK - GS derbi maçı canlı nasıl izlenir? İşte Takvim.com.tr canlı anlatım ekranı ve diğer merak edilenler...

    BEŞİKTAŞ GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE I VİDEO İZLE

    BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem, Icardi

    BJK - GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş - Galatasaray maçı bu akşam (30 Nisan Pazar) saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçı canlı olarak aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

    SARI-KIRMIZILI EKİPTE EKSİK YOK

    Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisine eli rahat çıkacak. Tüm sakat futbolcuları iyileşen, cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte, Gomis'in de affedilmesiyle eksik isim kalmadı. Okan Buruk, Beşiktaş karşısında kadronun tamamından faydalanabilecek.

        SARI-KIRMIZILI TAKIM FORMDA

        Süper Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe'nin de iç sahada İstanbulspor ile berabere kalmasının ardından puan farkını korumuştu. Süper Lig'de çıktığı son 19 maçta; 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, Beşiktaş derbisine moralli çıkacak.

        GALATASARAY BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA KAZANAMIYOR

        Sarı-kırmızılı ekip, Vodafone Park'ta henüz galibiyetle tanışamadı. 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Beşiktaş ile 6 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, bu maçların 5'inde sahadan mağlup ayrıldı. 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Okan Buruk ve öğrencileri derbiyi kazanarak Beşiktaş deplasmanındaki şansızlığını da kırmayı hedefliyor.

        BEŞİKTAŞ'IN İNGİLİZ SİLAHI

        Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son 12 golün 7'sine direkt katkı yapan İngiliz futbolcu Nathan Redmond, Galatasaray karşısında Kartal'ın en önemli silahlarından biri olacak. Redmond, ligde siyah-beyazlı forma ile çıktığı 22 müsabakada 5 gol kaydederken 5 de asist yaptı. Toplam 1306 dakika sahada kalan 29 yaşındaki futbolcu, 5 kez de sarı kart gördü. Özellikle Fenerbahçe derbisinde oyuna girdikten sonra sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu, Rachid Ghezzal'ın yokluğunda hücum hattında önemli rol oynayacak.
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        Haberler Spor BEŞİKTAŞ GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE | BJK - GS derbi maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! CANLI YAYIN HD İZLE!
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