BEŞİKTAŞ GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE

SARI-KIRMIZILI TAKIM FORMDA

Süper Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe'nin de iç sahada İstanbulspor ile berabere kalmasının ardından puan farkını korumuştu. Süper Lig'de çıktığı son 19 maçta; 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, Beşiktaş derbisine moralli çıkacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Vodafone Park'ta henüz galibiyetle tanışamadı. 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Beşiktaş ile 6 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, bu maçların 5'inde sahadan mağlup ayrıldı. 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Okan Buruk ve öğrencileri derbiyi kazanarak Beşiktaş deplasmanındaki şansızlığını da kırmayı hedefliyor.