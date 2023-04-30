Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı için geri sayım sona erdi. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı BJK - GS derbi maçı bu akşam oynanacak. Süper Lig'in 32. haftasındaki dev maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ediyor. Peki BJK - GS derbi maçı canlı nasıl izlenir? İşte Takvim.com.tr canlı anlatım ekranı ve diğer merak edilenler...
BEŞİKTAŞ GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE I VİDEO İZLE
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem, Icardi
BJK - GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Galatasaray maçı bu akşam (30 Nisan Pazar) saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçı canlı olarak aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
SARI-KIRMIZILI EKİPTE EKSİK YOK
Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisine eli rahat çıkacak. Tüm sakat futbolcuları iyileşen, cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte, Gomis'in de affedilmesiyle eksik isim kalmadı. Okan Buruk, Beşiktaş karşısında kadronun tamamından faydalanabilecek.