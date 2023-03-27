RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Dünya Milli Muharip Uçak (MMU) ABD basınında! Özellikleri cezbetti: Dünyadaki başka bir uçakta yok!

Milli Muharip Uçak (MMU) ABD basınında! Özellikleri cezbetti: Dünyadaki başka bir uçakta yok!

Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ın özellikleri ABD'lileri şaşkına çevirdi. Milli Muharip Uçak'ı manşetlerine taşıyan ABD basını "MMU'daki özellik dünyadaki başka bir uçakta yok" ifadelerini kullandı.

27.03.2023 15:26 - Son Güncelleme: 27.03.2023 15:26
Milli Muharip Uçak MMU ABD basınında! Özellikleri cezbetti: Dünyadaki başka bir uçakta yok!

Türkiye 5. nesil savaş uçağını göklerle buluşturmak için hızla ilerliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak, program takvimine uygun olarak 18 Mart tarihinden önce hangardan çıktı ve ilk taksisini yaptı.

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Milli Muharip Uçak MMU ABD basınında! Özellikleri cezbetti: Dünyadaki başka bir uçakta yok!

Sahip olduğu teknoloji ve özelliklerle dünyanın ilgisini üzerine çeken MMU'da dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.

Milli Muharip Uçak MMU ABD basınında! Özellikleri cezbetti: Dünyadaki başka bir uçakta yok!

"GÖRÜLMEDEN GÖRECEK VURULMADAN VURACAK"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) için "MMU görülmeden görecek, vurulmadan vuracak" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Muharip Uçak MMU ABD basınında! Özellikleri cezbetti: Dünyadaki başka bir uçakta yok!

MMU'da Aselsan üretimi Elektro-optik Hedefleme Sistemi (EOTS) ile elmas formundaki Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi'nin (IRST) kullanıldığı biliniyor.

Milli Muharip Uçak MMU ABD basınında! Özellikleri cezbetti: Dünyadaki başka bir uçakta yok!

ABD'li The War Zone yazdı: "MMU'daki özellik dünyadaki başka bir uçakta yok'

MMU'nun görücüye çıkması sonrası fotoğraf ve videolardan Türkiye'nin yeni savaş uçağını inceleyen ABD'li The War Zone platformu MMU'da yer alan sensörlere dikkat çekti.

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