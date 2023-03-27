Milli Muharip Uçak (MMU) ABD basınında! Özellikleri cezbetti: Dünyadaki başka bir uçakta yok!
Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ın özellikleri ABD'lileri şaşkına çevirdi. Milli Muharip Uçak'ı manşetlerine taşıyan ABD basını "MMU'daki özellik dünyadaki başka bir uçakta yok" ifadelerini kullandı.
27.03.2023 15:26 - Son Güncelleme: 27.03.2023 15:26
Türkiye 5. nesil savaş uçağını göklerle buluşturmak için hızla ilerliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak, program takvimine uygun olarak 18 Mart tarihinden önce hangardan çıktı ve ilk taksisini yaptı.
"GÖRÜLMEDEN GÖRECEK VURULMADAN VURACAK"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) için "MMU görülmeden görecek, vurulmadan vuracak" ifadelerini kullanmıştı.