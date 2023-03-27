Milli Muharip Uçak (MMU) ABD basınında! Özellikleri cezbetti: Dünyadaki başka bir uçakta yok!

Türkiye 5. nesil savaş uçağını göklerle buluşturmak için hızla ilerliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak, program takvimine uygun olarak 18 Mart tarihinden önce hangardan çıktı ve ilk taksisini yaptı.