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    • Haberler
    • 29.04.2023 11:08
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    • 29.04.2023 11:08
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    Emek ve Dayanışma Günü TARİHÇESİ! 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? 1 Mayıs neden kutlanıyor?

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün nasıl ortaya çıktığını merak eden ve bugünü kutlamak isteyen milyonlarca vatandaş konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte 1 Mayıs tarihçesi ve tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    1 Mayıs neden kutlanıyor?

    1 Mayıs neden kutlanıyor sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Dünya genelinde birçok ülkede İşçi Bayramı her yıl 1 Mayıs'ta kutlanmaktadır. Peki, 1 mayıs neden kutlanıyor? 1 Mayıs işçi bayramı ne zaman ortaya çıktı? İşte merak edilenler...

    1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

    İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

    1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere ise yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlandı.

    Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

        1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 [1] sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

        1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

        Ülkemizde 1 Mayıs resmi tatillerimiz arasında yer almaktadır. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 1 gün resmi tatil uygulanmasına karar verilmiştir.
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