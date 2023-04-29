Ece Sükan kimdir, kaç yaşında? 14 yaş farkı gündem olmuştu! Çağatay Ulusoy Ece Sükan sevgili mi? Açıklama geldi...

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un Ece Sükan ile aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Bu nedenle Ece Sükan kimdir ve Ece Sükan kaç yaşında sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Çağatay Ulusoy ise konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, Ece Sükan Çağatay Ulusoy sevgili mi? İşte merak edilenler...
ÇAĞATAY ULUSOY ECE SÜKAN SEVGİLİ Mİ?
Rol aldığı dizinin lansmanında konuşan ünlü oyuncu, arkadaş olduklarını söyledi:
"Bu projede birlikte çalıştık. Ece Hanım'la daha eski bir tanışıklığımız var aslında. Sıradan bir arkadaş gezmesiydi. Yanlış bir şekilde dile getirdiler. Bizi birlikte görebilirsiniz, altında bir şey aranmasın lütfen."
Öte yandan,Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ilişkisi 5 yıldır bir dargın bir barışık devam ediyordu. Geçtiğimiz aylarda Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın yeniden yollarını ayırdığı iddia edildi.