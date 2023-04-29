Ece Sükan kimdir, kaç yaşında? 14 yaş farkı gündem olmuştu! Çağatay Ulusoy Ece Sükan sevgili mi? Açıklama geldi...

ÇAĞATAY ULUSOY ECE SÜKAN SEVGİLİ Mİ?

Rol aldığı dizinin lansmanında konuşan ünlü oyuncu, arkadaş olduklarını söyledi:

"Bu projede birlikte çalıştık. Ece Hanım'la daha eski bir tanışıklığımız var aslında. Sıradan bir arkadaş gezmesiydi. Yanlış bir şekilde dile getirdiler. Bizi birlikte görebilirsiniz, altında bir şey aranmasın lütfen."