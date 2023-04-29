Sivasspor Fenerbahçe MAÇ SONUCU 1-3 | Sivasspor Fenerbahçe maçı özeti....

GOL! 45+1. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sol çaprazdan altıpasa doğru kestiği topu Ferdi Kadıoğlu dokunarak filelere gönderdi: 0-2

GOL! 45+10. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Arda Güler'in ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan seken meşin yuvarlağı iyi takip eden Ferdi Kadıoğlu bir kez daha filelerle buluşturdu: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Fenerbahçe sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında penaltı noktası yakınında iyi yükselen Pedro'nun kafa vuruşunda, top uzak direğin yanından auta gitti.

52. dakikada Saiz'in rakip ceza alanı içi sağ çaprazdan ortasında arka direkte Gradel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya çıktı.