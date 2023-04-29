Sivasspor Fenerbahçe MAÇ SONUCU 1-3 | Sivasspor Fenerbahçe maçı özeti....

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki günün kapanış maçında Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması, sarı-lacivertli ekibin 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Arda Güler'in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, altıpasın önünde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı. Pozisyonun devamında hakem Zorbay Küçük, Sivasspor lehine faul atışına karar verdi.
GOL! 22. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahanın sağ çaprazında topla buluşan Rossi'nin şık çalımlarla ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 0-1
31. dakikada ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Yatabare'den aldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarıya çıktı.
32. dakikada Arda Güler'in ceza alanı içi sol çaprazdan içeriye kestiği topa altıpasta Pedro dokunamayınca Fenerbahçe mutlak bir golden oldu.
42. dakikada Gradel'in içeriye kestiği top, defansa çarptıktan sonra Hakan Arslan'ın önünden geçerek kornere çıktı.
43. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rossi'nin pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Arda Güler'in vuruşunda, Charisis tehlikeyi uzaklaştırdı.